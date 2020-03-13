Вместо нее создадут три органа, которые возьмут на себя полномочия ГАСИ.

Кабмин ликвидирует Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины (ГАСИ). Вместо одного органа будут создавать несколько, которые будут заниматься теми же задачами. Об этом пишет Укринформ.

“Сегодня ГАСИ - это структура, соединившая в себе много функций: и лицензирование, и контроль, и надзор, и разрешения, в том числе параметральные вещи. Мы приводим структуру архитектурно-градостроительной области в соответствие с лучшими развитыми структурами, действующими в мире. Создаем три органа центральной власти“, - подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теперь в Украине создадут Государственную сервисную службу по градостроительству. Служба возьмет на себя градостроительные функции.

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Государственное агентство по техрегулированию будет заниматься обновлением государственных строительных норм и введением параметрической системы в строительной отрасли,

Также создадут Государственную инспекцию по градостроительству. Орган будет заниматься надзором и контролем в строительной сфере.

Новые органы планируют создать летом и в начале осени.

Напомним, в Украине пытались взломать электронный кабинет застройщика.

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