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S&P подтвердило рейтинг Украины

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Долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B" имеют стабильный прогноз.
Агентство S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B"
Агентство S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B"
Reuters (архивное фото)
Международное рейтинговое агентство Standard&Poors подтвердило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне “B“, краткосрочные рейтинги “B“ и рейтинги по национальной шкале “uaA“, прогноз по ним “стабильный“. Об этом говорится в сообщении агентства, опубликованном 13 марта. 
 
“Несмотря на укрепление фундаментальных факторов, включая увеличение валютных резервов, скромный дефицит бюджета и сокращение государственного долга к ВВП, Украина сталкивается с рисками, связанными с ухудшением ситуации в мировой экономике и финансах“, - отметили в S&P.
 
Подчеркивается, что в настоящее время остается неясным влияние недавних перестановок в правительстве на динамику реформ в Украине и отношения страны с ключевыми кредиторами.

Напомним, Минэкономики Украины ухудшит макропрогноз.

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Теги: рейтинг, экономика, S&P, экономика Украины
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