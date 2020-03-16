Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мировые рынки почти вернулись в "зеленую зону"

Комментариев: 0
Сильнее всего просели биржи Южной Кореи и Японии. Их основные индексы находятся на минимумах за несколько лет.
Одна из худших недель в истории мировых фондовых рынков завершилась ростом индексов
Одна из худших недель в истории мировых фондовых рынков завершилась ростом индексов
depositphotos.com

Одна из худших недель в истории мировых фондовых рынков завершилась ростом индексов на большинстве крупных торговых площадок. Об этом свидетельствуют данные торгов 13 марта, пишет ТАСС.

Читай также: США потратят $1,5 трлн на поддержку финансовых рынков

При этом отмечается, что нигде не удалось полностью отыграть потери, которые начались с “черного понедельника“ и были вызваны беспрецедентным падением цен на нефть и опасениями из-за пандемии коронавируса.

Основные индексы торговых площадок материкового Китая - Шанхая и Шэньчжэня - в пятницу снизились на 1,23% и 1,08% соответственно, до 2887,43 и 1798,99 пункта. 
 
За неделю первый потерял 4,84%, второй - 6,06%.
 
Гонконгский Hang Seng по итогам 13 марта снизился на 1,11%, до 3323,96 пункта, хотя утром в пятницу он обваливался более чем на 7%. Потери за неделю составили 8,6%.
 
Японский Nikkei в пятницу упал на 6,08%, до 16886,97 пункта. Всего за неделю он потерял 18,6%,  а за месяц - 29,13%.
 
Южнокорейский KOSPI снизился по итогам 13 марта на 3,43%, до 1771,44 пункта. Торги в пятницу приостанавливались из-за падения индекса почти на 6%. За неделю показатель потерял 13,17%.
 
Европейские и американские индексы, которые пережили два обвала за одну неделю, вернулись в “зеленую зону“.

Читай также: НБУ продал на валютном аукционе $64 миллиона

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились ростом основных индексов. Dow Jones прибавил 9,36% - до 23185,62 пункта, S&P 500 вырос на 9,22% - до 2709,23. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 9,34% - до 7874,23 пункта.

Тем не менее с прошлой пятницы ключевые индексы США потеряли в среднем 9-9,5%.
 
Британский индекс FTSE 100 вырос на 2,46% - до 5366,11 пунктов. Потери за неделю составили 17%.
 
Французский CAC 40 поднялся на 1,83% - до 4118,36, снизившись в недельном измерении на 19,8%.
 
Германский DAX прибавил 0,77% - до 9232,08, снизившись на 20%.
 

Напомним, котировки ВВП-варрантов Украины резко обвалились.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: рынки, США, фондовый рынок, Азия, торги, индексы, Фондовая биржа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь