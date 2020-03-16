Мировые рынки почти вернулись в "зеленую зону"

При этом отмечается, что нигде не удалось полностью отыграть потери, которые начались с “черного понедельника“ и были вызваны беспрецедентным падением цен на нефть и опасениями из-за пандемии коронавируса.

Одна из худших недель в истории мировых фондовых рынков завершилась ростом индексов на большинстве крупных торговых площадок. Об этом свидетельствуют данные торгов 13 марта, пишет ТАСС .

Основные индексы торговых площадок материкового Китая - Шанхая и Шэньчжэня - в пятницу снизились на 1,23% и 1,08% соответственно, до 2887,43 и 1798,99 пункта.

За неделю первый потерял 4,84%, второй - 6,06%.

Гонконгский Hang Seng по итогам 13 марта снизился на 1,11%, до 3323,96 пункта, хотя утром в пятницу он обваливался более чем на 7%. Потери за неделю составили 8,6%.

Японский Nikkei в пятницу упал на 6,08%, до 16886,97 пункта. Всего за неделю он потерял 18,6%, а за месяц - 29,13%.

Южнокорейский KOSPI снизился по итогам 13 марта на 3,43%, до 1771,44 пункта. Торги в пятницу приостанавливались из-за падения индекса почти на 6%. За неделю показатель потерял 13,17%.

Европейские и американские индексы, которые пережили два обвала за одну неделю, вернулись в “зеленую зону“. Читай также: НБУ продал на валютном аукционе $64 миллиона Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились ростом основных индексов. Dow Jones прибавил 9,36% - до 23185,62 пункта, S&P 500 вырос на 9,22% - до 2709,23. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 9,34% - до 7874,23 пункта.

Тем не менее с прошлой пятницы ключевые индексы США потеряли в среднем 9-9,5%.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 2,46% - до 5366,11 пунктов. Потери за неделю составили 17%.

Французский CAC 40 поднялся на 1,83% - до 4118,36, снизившись в недельном измерении на 19,8%.

Германский DAX прибавил 0,77% - до 9232,08, снизившись на 20%.

Напомним, котировки ВВП-варрантов Украины резко обвалились.

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