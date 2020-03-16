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ЕБРР выделил 1 млрд евро для борьбы с последствиями эпидемии

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Утвержденный пакет финансирования – лишь первый шаг. Средства поддержат бизнес, "испытывающий временные кредитные трудности".
В ЕБРР назвали пандемию COVID-19 "беспрецедентной проблемой"
В ЕБРР назвали пандемию COVID-19 "беспрецедентной проблемой"
Hyser

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 1 млрд евро в рамках чрезвычайного Пакета солидарности на поддержку компаний в 38 странах его присутствия. Средства пойдут на противодействие последствиям распространения коронавируса COVID-19, говорится в сообщении на сайте банка.

“Предложения были одобрены сегодня акционерами банка“, – говорится в заявлении. Финансирование призвано поддержать бизнес, “испытывающий временные кредитные трудности“.

Глава ЕБРР Сума Чакрабарти отметил, что “пандемия COVID-19 и ее экономические последствия представляют собой беспрецедентную проблему для ЕБРР и стран, где он проводит операции“.

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По словам Чакрабарти, утвержденный пакет финансирования – всего лишь первый шаг. При необходимости банк готов и далее усиливать ответные меры и расширять арсенал инструментов финансирования, добавил он.

ЕБРР действует в государствах Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии, а также в южном и восточном Средиземноморье.

Накануне Федеральный Резервный Банк Нью-Йорка объявил о планах потратить 1,5 трлн долларов для покупки финансовых активов. Это будет сделано для того, чтобы увеличить объем наличных на рынке ценных бумаг на фоне паники относительно коронавируса.

Напомним, обвал фондовых рынков США побил рекорд с 1987 года.

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Теги: эпидемия, ЕБРР, пандемия, финансирование, Коронавирус, Финансовая помощь
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