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Нефть Brent за сутки упала в цене более чем на 6%

Комментариев: 8
Brent подешевела до 31,88 доллара за баррель, WTI потеряла 5,6% и находится на отметке в 30 долларов за баррель.
Цена нефти Brent упала ниже 32 долларов
Цена нефти Brent упала ниже 32 долларов
depositphotos.com
Цена на нефть марки Brent рухнула в ночь на понедельник, 16 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

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По данным на 1.22 по киевскому времени, цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в мае опустилась на 6,2%, до 31,88 доллара за баррель, стоимость апрельского фьючерса WTI упала на 5,6%, до 30 долларов.

Цены на нефть упали на фоне фактического обнуления ставки Федеральной резервной системы США. Руководство ФРС приняло решение снизить целевой диапазон ставки до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.
 
Ранее падению нефтяных цен способствовал провал переговоров стран-участниц сделки ОПЕК+. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участниках прежнего альянса.
 
Этот фактор вместе с новостями о распространении коронавируса вызвал крупнейший обвал на  мировых рынках на прошлой неделе.

Напомним, S&P ухудшило прогноз цен на нефть Brent.

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Теги: нефть, биржа, цены на нефть, падение цены на нефть
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Комментариев (8)
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Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  16.03.2020, 14:13
Оценка:  0
гость
В Луганской области на блокпосту Лисичанск-Бахмут правоохранители задержали микроавтобус с арсеналом оружия и боеприпасов.Во время проверки автомобиля Volkswagen Transporter правоохранители обнаружили три РПГ-7, пулемет ПКТ, пулемет Утес, пять пулеметов РПК,
А вы спрашиваете откуда в ЛДНР оружие
гость  (аноним)  16.03.2020, 13:51
Оценка:  0
гость
Так, в понедельник, 16 марта, курс продажи наличного доллара вырос на 31,91 коп. до 26,9479 UAH/USD

ГЫ-ГЫ-ГЫ...Укралина ж небензоколонка и дедыневаивали. С чего хрюквне дешеветь?
гость  (аноним)  16.03.2020, 13:45
Оценка:  0
гость
рассказала работник Козятинской городской больницы Валентина Мандзюк^ “Украина!!!! Это не дно, это днище!!! Получила аптека маски из одного слоя агроволокна с резинками. По 15 грн. Нет слов,“

Зря твоему деду яйца миной на войне не оторвало.Тогда бы не испоражнялся ДЕДЫВАИВАЛИ нафигатор куев
navigator2    16.03.2020, 13:13
Оценка:  +3
navigator2
ДЕДИВАИВАЛИ НЕеееет
гость  (аноним)  16.03.2020, 13:10
Оценка:  -2
гость
гость (аноним) 16.03.2020, 13:02Оценка: 0 Ну давай ещё чуть-чуть. Полтора доллара вниз и пробьём ДНО 2002 года. Не дно, а ДНИЩЕ!!!

Днище это когда украинские швеи-мотористы шьют и продают через аптеки самопальные "медицинские" маски из укрывного материала для грядок (спанбонда)
гость  (аноним)  16.03.2020, 13:03
Оценка:  +1
гость
Так соси рашкин конец молча
кстати:"Папа Франциск покинул Ватикан в воскресенье, чтобы помолиться в римском соборе о жертвах коронавируса", Папа молился перед чудотворным распятием, которое по преданию спасло Рим от эпидемии чумы в 1522 году.
А от каклов тишина, зато вопли про молитву в Питере
гость  (аноним)  16.03.2020, 13:02
Оценка:  +2
гость
Ну давай ещё чуть-чуть. Полтора доллара вниз и пробьём ДНО 2002 года. Не дно, а ДНИЩЕ!!!
гость  (аноним)  16.03.2020, 12:59
Оценка:  +3
гость
Брент уже более 11% вниз. Ниже 31 доллара сейчас. Рашке конец!
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