Нефть Brent за сутки упала в цене более чем на 6%
Brent подешевела до 31,88 доллара за баррель, WTI потеряла 5,6% и находится на отметке в 30 долларов за баррель.
Цена на нефть марки Brent рухнула в ночь на понедельник, 16 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
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По данным на 1.22 по киевскому времени, цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в мае опустилась на 6,2%, до 31,88 доллара за баррель, стоимость апрельского фьючерса WTI упала на 5,6%, до 30 долларов.
Цены на нефть упали на фоне фактического обнуления ставки Федеральной резервной системы США. Руководство ФРС приняло решение снизить целевой диапазон ставки до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.
Ранее падению нефтяных цен способствовал провал переговоров стран-участниц сделки ОПЕК+. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участниках прежнего альянса.
Этот фактор вместе с новостями о распространении коронавируса вызвал крупнейший обвал на мировых рынках на прошлой неделе.
Напомним, S&P ухудшило прогноз цен на нефть Brent.
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А вы спрашиваете откуда в ЛДНР оружие
ГЫ-ГЫ-ГЫ...Укралина ж небензоколонка и дедыневаивали. С чего хрюквне дешеветь?
Зря твоему деду яйца миной на войне не оторвало.Тогда бы не испоражнялся ДЕДЫВАИВАЛИ нафигатор куев
Днище это когда украинские швеи-мотористы шьют и продают через аптеки самопальные "медицинские" маски из укрывного материала для грядок (спанбонда)
кстати:"Папа Франциск покинул Ватикан в воскресенье, чтобы помолиться в римском соборе о жертвах коронавируса", Папа молился перед чудотворным распятием, которое по преданию спасло Рим от эпидемии чумы в 1522 году.
А от каклов тишина, зато вопли про молитву в Питере