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Некоторые страны в ближайшее время могут столкнуться с дефолтом - аналитик

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Несколько дней о дефолте объявил Ливан.
Ливан несколько дней назад объявил о дефолте
Ливан несколько дней назад объявил о дефолте
пресс-служба НБУ

Ливан несколько дней назад объявил о дефолте. Подобная ситуация грозит и другим странам в ближайшее время. Такое мнение высказал Дэвид Стаббс, руководитель отдела рынков J. P. Morgan International в интервью ZN.UA.

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Однако аналитик считает, что ситуация не так критична и все для Ливана изменится через пару лет.

Как правило, через некоторое время ситуация налаживается и перед страной снова открываются возможности получения внешних кредитов. 

“Проблема страны, как правило, не в самом дефолте, а в его причинах. Если экономика оказалась на пороге дефолта, если даже мысль о нем появилась, очевидно, что эта экономика уже в стрессе. Если страна изо всех сил пытается найти деньги для погашения облигаций, вероятно, ей уже приходится принимать болезненные решения относительно внутренней политики, налогов, социальных расходов и прочего”, - считает аналитик.

Напомним, Минэкономики Украины ухудшит макропрогноз.

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Теги: дефолт, экономический кризис, коронавирус
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