Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Курс доллара снова подскочил в обменниках

Комментариев: 1
Американская валюта начала резко расти на прошлой неделе, подорожав на 1,5-2 гривны.
Доллар продолжает дорожать
Доллар продолжает дорожать
depositphotos.com

Курс доллара в обменниках киевских банков продолжил тенденцию к росту в начале недели, сообщает BIN.ua.

Читай также: Курс валют на 16.03.2020: Гривна снова просела

Так, в понедельник, 16 марта, курс продажи наличного доллара вырос на 31,91 коп. до 26,9479 UAH/USD, курс покупки – на 15,36 коп. до 26,0852 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 7,41 коп. до 28,9291 UAH/EUR, курс продажи повысился на 21,64 коп. до 29,9894 UAH/EUR.

Как известно, доллар дорожает с начала прошлой недели, прибавив в цене 1,5-2 гривны.

Напомним, НБУ продал на валютном аукционе $64 миллиона.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: валютный рынок, курс валют, обмен валют, курс гривны, наличный курс валют, курс доллара к гривне, наличный курс доллара, курс доллара сегодня, обменник, падение гривны
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
nelci    16.03.2020, 14:15
Оценка:  0
nelci
Заробитчане массово возвращаются с еврами и рублями, через пару недель, все потратят и гривна восстановится....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь