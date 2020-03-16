Курс доллара снова подскочил в обменниках

Американская валюта начала резко расти на прошлой неделе, подорожав на 1,5-2 гривны.

Курс доллара в обменниках киевских банков продолжил тенденцию к росту в начале недели, сообщает BIN.ua.

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Так, в понедельник, 16 марта, курс продажи наличного доллара вырос на 31,91 коп. до 26,9479 UAH/USD, курс покупки – на 15,36 коп. до 26,0852 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 7,41 коп. до 28,9291 UAH/EUR, курс продажи повысился на 21,64 коп. до 29,9894 UAH/EUR.

Как известно, доллар дорожает с начала прошлой недели, прибавив в цене 1,5-2 гривны.

Напомним, НБУ продал на валютном аукционе $64 миллиона.

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