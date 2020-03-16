Богатейшие люди мира с начала 2020 года потеряли 950 млрд долларов
Богатейшие люди мира с начала 2020 года потеряли 950 млрд долларов - это 16% от их общего состояния. Об этом пишет Сегодня, ссылаясь на Bloomberg.
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По состоянию на начало 2020 года суммарное состояние мировых богачей составляло 6,1 трлн долларов.
В то же время, лишь 12 марта эта сумма сократилась на 331 млрд долларов.
За этот день больше всего денег потеряли:
глава Louis Vuitton Mot Hennessy Бернару Арно – 9,5 млрд долларов;
глава Amazon.com Джефф Безос – 8,1 млрд долларов;
основатель Microsoft Билл Гейтс – 6,9 млрд долларов.
Напомним, богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю.
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