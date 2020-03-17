ЕС грозит рецессия из-за коронавируса
Странам ЕС в этом году грозит рецессия из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил комиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон, передает Минфин, ссылаясь на Reuters.
Читай также: Мировая экономика изменится из-за пандемии коронавируса - Чурий
Пандемия коронавируса уже повлияла на мировую экономику, и, в частности, бизнес. Многие страны перестали покупать/продавать некоторые товары, авиасообщение ограничено, введен карантинный режим.
“Очевидно, мы ожидаем рецессию в 2020 году. До кризиса мы ожидали около 1,4% (экономического) роста для всего континента, а теперь мы ожидаем негативного влияния в пределах от 2% до 2,5%”, — сказал Бретон радио BFM Business.
Чиновник подчеркнул, что мир сейчас воюет с вирусом.
Напомним, ЕБРР выделил 1 млрд евро для борьбы с последствиями эпидемии.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил