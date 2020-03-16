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Большинству авиакомпаний грозит банкротство до конца мая – Bloomberg

Комментариев: 2
Многие авиакомпании уже столкнулись с техническим банкротством или испытывают серьезные проблемы с выплатой долгов.
Крупнейшие авиаперевозчики могут пережить кризис благодаря поддержке со стороны государства или собственников
Крупнейшие авиаперевозчики могут пережить кризис благодаря поддержке со стороны государства или собственников
depositphotos.com

Пандемия коронавируса COVID-19 приведет к банкротству большинства авиакомпаний во всем мире до конца мая, если власти и руководство отрасли не предпримут согласованные шаги для избежания такой ситуации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на базирующуюся в Сиднее консалтинговую компанию Авиационный центр CAPA в понедельник, 16 марта.

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Указано, что многие авиакомпании уже столкнулись с техническим банкротством или испытывают серьезные проблемы с выплатой долгов. Их денежные резервы быстро истощаются из-за отмены рейсов и резкого падения спроса на авиаперелеты.

“Чтобы избежать катастрофы, необходимы скоординированные действия властей и отрасли. В противном случае выход из кризиса будет похож на жестокое поле битвы, усеянное жертвами“, – отметили аналитики CAPA.

Они считают, что большинство крупнейших авиаперевозчиков в США, Китае и на Ближнем Востоке, вероятно, переживут кризис благодаря поддержке со стороны государства или собственников.

Напомним, Lufthansa отменит 23 тысячи рейсов из-за коронавируса.

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Теги: самолет, эпидемия, Банкротство, кризис, пандемия, банкрот, авиакомпании, самолеты, Коронавирус, Авиарейсы
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Комментариев (2)
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Беня Первый  (аноним)  16.03.2020, 15:51
Оценка:  0
Беня Первый
Буй вам а не банкротство, будете каклы у меня Киев-харьков по 10k за билет летать и причмокивать! Своими шлюшками с Банквовой клянусь!
colavova    16.03.2020, 15:41
Оценка:  0
colavova
и только бенялёты будут бороздить воздушное пространство шенгена))
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