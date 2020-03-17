НБУ пояснил, что происходит с курсом доллара в Украине

Регулятор провел очередной аукцион .

Нацбанк сегодня провел очередной аукцион по продаже валюты пресс-служба НБУ

Нацбанк сегодня провел очередной аукцион по продаже валюты на межбанковском валютном рынке. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,54 грн за доллар США.

Аукцион объявили на 200 млн долларов. Общий объем заявок был зарегистрирован на сумму 258,9 млн долларов, удовлетворили заявки на 130,5 млн долларов.

В НБУ акцентировали, что банк и дальше продолжит сглаживать чрезмерные колебаниями курса, которые усилились на фоне пандемии коронавируса.

“Международные резервы Украины на сегодня превышают 25 млрд долл США, поэтому мы готовы при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты”, - сказано в сообщении.

Регулятор отмечает, что ситуации на рынке нестабильна и может меняться.

Напомним, курс доллара снова подскочил в обменниках.

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