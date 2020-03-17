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Нефть упала до уровня "черного понедельника"

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На торгах в понедельник стоимость нефти упала почти на 10% - до показателей недельной давности.
Стоимость нефти продолжает падать
Стоимость нефти продолжает падать
depositphotos.com

Мировые цены на нефть рухнули в понедельник, 16 марта, до уровня прошлого “черного понедельника“, свидетельствуют данные торгов.

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Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 9,3%, достигнув $30,70 за баррель.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки WTI снизилась на 6,32% - до 30,2 доллара за баррель.

Нефть дешевеет на фоне повышенной паники на финансовых рынках.

Стоимость нефти начала падать на фоне фактического обнуления ставки Федеральной резервной системы США. Руководство ФРС приняло решение снизить целевой диапазон ставки до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.

Напомним, S&P ухудшило прогноз цен на нефть Brent.

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Теги: нефть, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть
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