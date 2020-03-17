Курс валют на 17.03.2020: Рост доллара и евро набирает обороты

НБУ установил официальные курсы валют.

Национальный банк Украины установил курс валют на вторник, 17 марта. Регулятор ослабил нацвалюту по отношению к доллару на 24 копейки, а к евро — на 53 копейки. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в понедельник, 16 марта.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 26,5249 гривны;

– 100 евро – 29,5249 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже поднялся до 26.2200 грн, в покупке - до 26.1900 грн. Евро в продаже подорожал - до 29.1120, а в покупке - до 29.0813 грн

В обменниках столицы доллар можно купить за 26.890 грн, а продать - за 26.050 грн.

Напомним, Нацбанк снизил учетную ставку до 10%.





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© Finance.bigmir.net Нацбанк снизил учетную ставку до 10%Источник: http://finance.bigmir.net/news/105616-Nacbank-snizil-uchetnuju-stavku-do-10- © Finance.bigmir.net

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