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Курс валют на 17.03.2020: Рост доллара и евро набирает обороты

Комментариев: 4
НБУ установил официальные курсы валют.
Курс валют
Курс валют
пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины установил курс валют на вторник, 17 марта. Регулятор ослабил нацвалюту по отношению к доллару на 24 копейки, а к евро — на 53 копейки. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в понедельник, 16 марта.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 26,5249 гривны;

– 100 евро – 29,5249 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже поднялся до 26.2200 грн, в покупке - до 26.1900 грн. Евро в продаже подорожал - до 29.1120, а в покупке - до 29.0813 грн

В обменниках столицы доллар можно купить за 26.890 грн, а продать - за 26.050 грн.

Напомним, Нацбанк снизил учетную ставку до 10%.

Нацбанк снизил учетную ставку до 10%

Источник: http://finance.bigmir.net/news/105616-Nacbank-snizil-uchetnuju-stavku-do-10-
© Finance.bigmir.net

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Теги: курс валют, падение кгривны, НБУ
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Комментариев (4)
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БРОКЕР2020    16.03.2020, 17:12
Оценка:  -1
БРОКЕР2020
гость (аноним) 16.03.2020, 17:10
кусай за хyй, вшивое xyйло
гость  (аноним)  16.03.2020, 17:10
Оценка:  0
гость
БРОКЕР2020, иди нaxyй, чeпyшилo мaйдaнyтoe )))
БРОКЕР2020    16.03.2020, 17:00
Оценка:  0
БРОКЕР2020
гость (аноним) 16.03.2020, 16:57
xyй собачий, при чём тут Бандера? - щас у власти днепропетровская мафия
гость  (аноним)  16.03.2020, 16:57
Оценка:  +1
гость
EБAHHЫE БAHДEPЫ (((
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