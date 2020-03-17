Можно ли заразиться коронавирусом через продукты - Минэкономики

Подтвержденных случаев заражения вирусом через продукты пока нет.

Через пищевые продукты коронавирус не передается, по крайней мере, подобные случаи пока подтверждены не были. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

“Согласно сообщению Европейского органа по безопасности пищевых продуктов (EFSA) пока нет свидетельств о том, что пищевые продукты могут быть источником или путем передачи вируса. Такие выводы сделаны представителями EFSA по результатам изучения опыта вспышек родственных вирусных заболеваний (SARS-CoV и MERS -CoV)“, - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что существуют правила гигиены, которые касаются пищевых продуктов. И их соблюдать необходимо в любой ситуации. Необходимые меры обращения с продуктами описаны в Законе Украины “Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов”.

Напомним, в Украине прогнозируют подорожание продуктов из-за коронавируса.

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