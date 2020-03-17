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Можно ли заразиться коронавирусом через продукты - Минэкономики

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Подтвержденных случаев заражения вирусом через продукты пока нет.
Через пищевые продукты коронавирус не передается
Через пищевые продукты коронавирус не передается
depositphotos.com

Через пищевые продукты коронавирус не передается, по крайней мере, подобные случаи пока подтверждены не были. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

“Согласно сообщению Европейского органа по безопасности пищевых продуктов (EFSA) пока нет свидетельств о том, что пищевые продукты могут быть источником или путем передачи вируса. Такие выводы сделаны представителями EFSA по результатам изучения опыта вспышек родственных вирусных заболеваний (SARS-CoV и MERS -CoV)“, - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что существуют правила гигиены, которые касаются пищевых продуктов. И их соблюдать необходимо в любой ситуации. Необходимые меры обращения с продуктами описаны в Законе Украины “Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов”.

Напомним, в Украине прогнозируют подорожание продуктов из-за коронавируса.

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Теги: коронавирус, продукты, карантин
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