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Пенсионерам в Украине доплатят из-за COVID-19

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Доплатят тем пенсионерам, кто получает меньше пяти тысяч гривен в месяц, то есть почти всем, заявил Владимир Зеленский.
Пенсионерам выплатят тысячу гривен из-за коронавируса
Пенсионерам выплатят тысячу гривен из-за коронавируса
Офис президента

В рамках борьбы с коронавирусом пенсионеры получат по тысячи грн. Об этом он сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

По его словам, еще касается тех, кто получает меньше пяти тысяч гривен в месяц.

“Граждане, которые получают пенсию меньше 5 тыс. гривен должны получить доплату в размере 1 тыс. гривен“, - сказал он.

Напомним, новый министр социальной политики анонсировала повышение пенсий.

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Теги: вирусы, Вирус, пенсионер, пенсия, пенсионеры, Владимир Зеленский, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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