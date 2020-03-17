Пенсионерам в Украине доплатят из-за COVID-19

Доплатят тем пенсионерам, кто получает меньше пяти тысяч гривен в месяц, то есть почти всем, заявил Владимир Зеленский.

В рамках борьбы с коронавирусом пенсионеры получат по тысячи грн. Об этом он сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

По его словам, еще касается тех, кто получает меньше пяти тысяч гривен в месяц.

“Граждане, которые получают пенсию меньше 5 тыс. гривен должны получить доплату в размере 1 тыс. гривен“, - сказал он.

Напомним, новый министр социальной политики анонсировала повышение пенсий.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram