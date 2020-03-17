Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нардепы приняли законопроект о поддержке бизнеса в период карантина

Комментариев: 0
ФЛП освобождают от уплаты налогов, ЕСВ и штрафов.
Нардепы приняли законопроект о поддержке бизнеса в период карантина
Нардепы приняли законопроект о поддержке бизнеса в период карантина
facebook.com

Нардепы приняли законопроект о поддержке бизнеса в период карантина. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. 

Читай также: Можно ли заразиться коронавирусом через продукты - Минэкономики

Закон гласит, что ФЛП освобождаются от уплаты ЕСВ, отменяет штрафы и пеню за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, налоги на коммерческую недвижимость и землю.

Также нардепы освобождают предпринимателей до 31 мая от основных штрафов и пени за нарушение уплаты налогов. Также откладывается обязательное введение РРО.

Стоит отметить, что украинцев также освобождают от штрафов за неуплату кредитов с 1 марта и до 30 апреля. 

Напомним, Нефедов рассказал о работе таможни.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: нардепы, ФЛП, помощь бизнесу, Карантин, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь