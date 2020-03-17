Нардепы приняли законопроект о поддержке бизнеса в период карантина
Нардепы приняли законопроект о поддержке бизнеса в период карантина. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
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Закон гласит, что ФЛП освобождаются от уплаты ЕСВ, отменяет штрафы и пеню за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, налоги на коммерческую недвижимость и землю.
Также нардепы освобождают предпринимателей до 31 мая от основных штрафов и пени за нарушение уплаты налогов. Также откладывается обязательное введение РРО.
Стоит отметить, что украинцев также освобождают от штрафов за неуплату кредитов с 1 марта и до 30 апреля.
Напомним, Нефедов рассказал о работе таможни.
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