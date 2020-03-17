Ним стал экономист Игорь Петрашко .

Нардепы избрали нового министра экономики Украины. Ним стал Игорь Петрашко. Его кандидатуру поддержали 243 народных депутатов.Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Стоит отметить, что Петрашко имеет многолетний опыт экономиста, окончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования.

Работал в различных компаниях, которые занимались консалтингом и инвестиционными услугами.

В 2001 году он получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта в США.

С 2004–2007 год руководил группой по предоставлению консультационных услуг по сделкам и был партнером сначала в московском, а позднее в киевском представительстве компании “Ernst&Young“.

С 2007 по 2013 год работал в инвестиционной компании “Тройка Диалог Украина“, где возглавлял инвестиционно-банковское управление и являлся управляющим директором, а затем стал во главе Департамента корпоративного бизнеса в “Сбербанк России“.

Последние несколько лет (с 2013 года) он работал экономистом в аграрном холдинге “Ukrlandfarming“ олигарха Олега Бахматюка.

“Верховная Рада по моему представлению поддержала назначение Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Господин Петрашко имеет более чем 20 лет работы в сфере экономики и менеджмента. Я считаю его одним из лучших экономистов в Украине. Он поможет нам двигаться вперед, в том числе накануне экономического кризиса”, - написал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Голоса по назначению министра экономики Игоря Петрашко Klymenko Time

Голоса по назначению министра экономики Игоря Петрашко по фракциям и группам:

“Слуга народа“: “за“ - 217, “против“ - 0, “воздержались“ - 6, “не голосовали“ - 5.

“Оппоплатформа“: “за“ - 0, “против“ - 28, “воздержались“ - 0, “не голосовали“ - 12.

“Европейская солидарность“: “за“ - 0, “против“ - 24, “воздержались“ - 0, “не голосовали“ - 3.

“Батькивщина“: “за“ - 0, “воздержались“ - 0, “воздержались“ - 14, “не голосовали“ - 0.

Группа “За будущее“: “за“ - 7, “против“ - 0, “воздержались“ - 5, “не голосовали“ - 8.

“Голос“: - “за“ - 0, “против“ - 1, “воздержались“ - 15, “не голосовали“ - 0.

Группа “Доверие“: “за“ - 13, , “против“ - 0, “воздержались“ - 0, “не голосовали“ - 2.

внефракционные: - “за“ - 6, “против“ - 0, “воздержались“ - 9, “не голосовали“ - 2.

Напомним, Милованов рассказал о приоритетах развития экономики Украины.

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