Нардепы избрали нового министра экономики Украины
Нардепы избрали нового министра экономики Украины. Ним стал Игорь Петрашко. Его кандидатуру поддержали 243 народных депутатов.Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
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Стоит отметить, что Петрашко имеет многолетний опыт экономиста, окончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования.
Работал в различных компаниях, которые занимались консалтингом и инвестиционными услугами.
В 2001 году он получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта в США.
С 2004–2007 год руководил группой по предоставлению консультационных услуг по сделкам и был партнером сначала в московском, а позднее в киевском представительстве компании “Ernst&Young“.
С 2007 по 2013 год работал в инвестиционной компании “Тройка Диалог Украина“, где возглавлял инвестиционно-банковское управление и являлся управляющим директором, а затем стал во главе Департамента корпоративного бизнеса в “Сбербанк России“.
Последние несколько лет (с 2013 года) он работал экономистом в аграрном холдинге “Ukrlandfarming“ олигарха Олега Бахматюка.
“Верховная Рада по моему представлению поддержала назначение Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Господин Петрашко имеет более чем 20 лет работы в сфере экономики и менеджмента. Я считаю его одним из лучших экономистов в Украине. Он поможет нам двигаться вперед, в том числе накануне экономического кризиса”, - написал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Голоса по назначению министра экономики Игоря Петрашко по фракциям и группам:
- “Слуга народа“: “за“ - 217, “против“ - 0, “воздержались“ - 6, “не голосовали“ - 5.
- “Оппоплатформа“: “за“ - 0, “против“ - 28, “воздержались“ - 0, “не голосовали“ - 12.
- “Европейская солидарность“: “за“ - 0, “против“ - 24, “воздержались“ - 0, “не голосовали“ - 3.
- “Батькивщина“: “за“ - 0, “воздержались“ - 0, “воздержались“ - 14, “не голосовали“ - 0.
- Группа “За будущее“: “за“ - 7, “против“ - 0, “воздержались“ - 5, “не голосовали“ - 8.
- “Голос“: - “за“ - 0, “против“ - 1, “воздержались“ - 15, “не голосовали“ - 0.
- Группа “Доверие“: “за“ - 13, , “против“ - 0, “воздержались“ - 0, “не голосовали“ - 2.
- внефракционные: - “за“ - 6, “против“ - 0, “воздержались“ - 9, “не голосовали“ - 2.
Напомним, Милованов рассказал о приоритетах развития экономики Украины.
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