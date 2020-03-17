НБУ признал дефицит наличного доллара в Украине

Ситуация сложилась из-за повышения спроса на доллар среди населения .

НБУ признает, что наличной валюты в кассах банках сегодня недостаточно пресс-служба НБУ

НБУ признает, что наличной валюты в кассах банках сегодня недостаточно. Регулятор объясняет такую ситуацию повышением спроса на доллар среди населения. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Нацбанка.

“В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту“, - заявили в НБУ.

В то же время, Нацбанк акцентировал, что безналичной валюты достаточно, клиенты свободного могут конвертировать деньги и переводить с одного счета на другой.

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В НБУ добавили, что из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.

“Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украиной, Национальный банк вместе с банками решает указанную проблему“, - сказано в сообщении.

Напомним, Нацбанк объяснил резкий рост спроса на валюту.

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