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Дефолт не поможет Украине восстановиться, а лишь усугубит ситуацию - эксперты

Комментариев: 8
Предотвратить банкротство страны возможно, если в сложный период максимально использовать средства программы с МВФ и привлечь бюджетное финансирование из внешних источников .
Несколько дней подряд мир обсуждает потенциальный дефолт в некоторых странах
Несколько дней подряд мир обсуждает потенциальный дефолт в некоторых странах
depositphotos.com

Несколько дней подряд мир обсуждает потенциальный дефолт в некоторых странах. Экономисты убеждены, что предотвратить банкротство, в частности Украины, возможно, но для этого необходимо предпринять некоторые действия. Об этом пишет Экономическая правда.

“Предотвратить банкротство страны возможно, если в сложный период максимально использовать средства программы с МВФ и привлечь бюджетное финансирование от ЕС, Всемирного банка, а также по возможности провести переговоры о новой кредитной гарантию от США” - сказано в статье, которую подписали многие экономисты. 

Эксперты отмечают, что если страна объявляет дефолт, что ее долг никуда не исчезает. Поэтому придется договариваться об отсрочке.

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Более того, дефолт политически невозможно объявить по всем внешним обязательствам. Некоторые долги Украина просто обязана погасить.

“Дефолт не “высвободит деньги“ в бюджете на другие цели. Плановый дефицит бюджета на 2020 год составляет 96 млрд грн. Именно столько в бюджете не хватает, чтобы сделать запланированные расходы. Большую часть дефицита планируется покрыть привлечением нового долга”, - подчеркивают эксперты. 

Дефолт Украину не спасет как от внешних долгов, так и внутренних. А вот финансирование кредиторами окажется под серьезным ударом, что недопустимо в текущей ситуации.

“Если правительство объявит дефолт, ни один частный банк или фонд не предоставит ему кредитов. Единственными источником финансирования останется огромная эмиссия гривны Национальным банком. Она приведет к неконтролируемой инфляции и девальвации, что обязательно вызовет массовое недовольство среди населения”- говорят аналитики. 

Дефолт отбросит экономику на несколько шагов назад. Восстанавливаются после экономического кризиса лучше те страны, которые дефолт не объявляли. Тогда они имеют возможность получить кредит на восстановление и вернуть прежние темпы роста.

Напомним, ЕС грозит рецессия из-за коронавируса.

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Теги: дефолт, экономический кризис, экономика Украины
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Комментариев (10)
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гость  (аноним)  17.03.2020, 14:56
Оценка:  0
гость
а парацетамолом с аспирином не пробовали лечить? или народным средством - шкалик перцовки перед сном и под тёплое одеяло, для язвенников и трезвенников вместо перцовки - гарячий чай с малиной, имбирём и лимоном
гость  (аноним)  17.03.2020, 14:53
Оценка:  0
гость
Брокер,а не пошёл бы ты внаxyй,пидрила ебaная?
БРОКЕР2020    17.03.2020, 14:30
Оценка:  0
БРОКЕР2020
спасибо 72% зе_лбойобов за лишьбынипарашенко
Remua    17.03.2020, 14:30
Оценка:  +1
Remua
Вот вирус и помог сделать то, чего беня так хотел многие месяцы и открыто об этом говорил. Полный хаос и беспомощность правительства зелебобиков. Не маски нужно гражданам закупать, а вазелин для грядущих, полных сладострастия актов...
Путин-Xyйло    17.03.2020, 14:28
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Как это дефолта не будет? Вам Беня вообще-то разрешил о таком даже заикаться?!
гость  (аноним)  17.03.2020, 14:19
Оценка:  -6
гость
Что скажут майдаунские пидaры?
Путин-Xyйло    17.03.2020, 14:28
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Все пидoры - анонимы-гости!
БРОКЕР2020    17.03.2020, 14:31
Оценка:  +1
БРОКЕР2020
кремлёвские спермоглоты
гость  (аноним)  17.03.2020, 14:16
Оценка:  -5
гость
Только банкротство и полное внешнее управление спасут нележнисть
Кайдаш    17.03.2020, 14:07
Оценка:  +3
Кайдаш
Тэкс... Исподволь заговорили о дефолте....
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