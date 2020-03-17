Дефолт не поможет Украине восстановиться, а лишь усугубит ситуацию - эксперты

Предотвратить банкротство страны возможно, если в сложный период максимально использовать средства программы с МВФ и привлечь бюджетное финансирование из внешних источников .

Несколько дней подряд мир обсуждает потенциальный дефолт в некоторых странах. Экономисты убеждены, что предотвратить банкротство, в частности Украины, возможно, но для этого необходимо предпринять некоторые действия. Об этом пишет Экономическая правда.

“Предотвратить банкротство страны возможно, если в сложный период максимально использовать средства программы с МВФ и привлечь бюджетное финансирование от ЕС, Всемирного банка, а также по возможности провести переговоры о новой кредитной гарантию от США” - сказано в статье, которую подписали многие экономисты.

Эксперты отмечают, что если страна объявляет дефолт, что ее долг никуда не исчезает. Поэтому придется договариваться об отсрочке.

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Более того, дефолт политически невозможно объявить по всем внешним обязательствам. Некоторые долги Украина просто обязана погасить.

“Дефолт не “высвободит деньги“ в бюджете на другие цели. Плановый дефицит бюджета на 2020 год составляет 96 млрд грн. Именно столько в бюджете не хватает, чтобы сделать запланированные расходы. Большую часть дефицита планируется покрыть привлечением нового долга”, - подчеркивают эксперты.

Дефолт Украину не спасет как от внешних долгов, так и внутренних. А вот финансирование кредиторами окажется под серьезным ударом, что недопустимо в текущей ситуации.

“Если правительство объявит дефолт, ни один частный банк или фонд не предоставит ему кредитов. Единственными источником финансирования останется огромная эмиссия гривны Национальным банком. Она приведет к неконтролируемой инфляции и девальвации, что обязательно вызовет массовое недовольство среди населения”- говорят аналитики.

Дефолт отбросит экономику на несколько шагов назад. Восстанавливаются после экономического кризиса лучше те страны, которые дефолт не объявляли. Тогда они имеют возможность получить кредит на восстановление и вернуть прежние темпы роста.

Напомним, ЕС грозит рецессия из-за коронавируса.

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