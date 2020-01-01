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Украинский бизнес будет помогать бороться с коронавирусом

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Кабмин ведет переговоры с иностранными партнерами, которые смогли бы помочь Украине с оборудованием, средствами индивидуальной защиты, лекарствами.
В Украине бизнес начинает увеличивать объемы производства средств индивидуальной защиты, медоборудования
В Украине бизнес начинает увеличивать объемы производства средств индивидуальной защиты, медоборудования
EPA/UPG

В Украине бизнес начинает увеличивать объемы производства средств индивидуальной защиты, медоборудования из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Укринформ.

“Мы уже передали почти 10 миллионов масок в области, плюс передали оборудование: там и по полторы тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких и других приборов ... Второе: мы провели вчера несколько встреч с представителям бизнеса, в том числе и в Кабинете министров мы встретились с крупнейшими производителями средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования в Украине, с ассоциациями с представителями сетей аптек и подготовили с ними в подписи меморандум, в котором отметили, во-первых, цены, во-вторых, объемы, в-третьих, условия совместной работы в условиях ах кризиса. Есть абсолютное понимание со стороны бизнеса. Украинский бизнес начинает увеличивать объемы производства “, - отметил Шмыгаль.

Также премьер акцентировал, что Кабмин ведет переговоры с иностранными партнерами, которые смогли бы помочь Украине с оборудованием, средствами индивидуальной защиты, лекарствами.  

“Уже есть первые договоренности, довольно большие. На этой неделе будем везти и оборудование, и средства индивидуальной защиты“, - сказал Шмыгаль.

Напомним, нардепы приняли законопроект о поддержке бизнеса в период карантина.

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Теги: коронавирус, бизнес, карантин
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