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НБУ дал рекомендации банкам по поводу бесперебойной работы систем

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НБУ акцентирует, что финансовая система Украины имеет запас капитала, чтобы удержать ситуацию под контролем .
НБУ разослал банкам письма с рекомендациями о том, как наладить бесперебойную работу систем
НБУ разослал банкам письма с рекомендациями о том, как наладить бесперебойную работу систем
пресс-служба НБУ

НБУ разослал банкам письма с рекомендациями о том, как наладить бесперебойную работу систем пока в стране ввели карантин. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Нацбанк акцентирует, что банковская система работает в штатном режиме, в том числе в регионах, где планируют ввести чрезвычайное положение. 

Для поддержания стабильности НБУ рекомендует:

  1. Обеспечить бесперебойную работу всех дистанционных систем обслуживания и контакт центров.
  2. Временно снизить тарифы на дистанционные / безналичные услуги для поощрения населения к их использованию.
  3. Проводить разъяснительную работу с клиентами о преимуществах использования дистанционных сервисов и безналичных платежей.
  4. Для сохранения здоровья работников банков и их клиентов предусмотреть по возможности дистанционную работу персонала; четкий график работы банковских отделений с обязательными перерывами в течение дня на дезинфекцию и проветривание.

Также в НБУ акцентируют, что финансовая система Украины имеет запас капитала, чтобы удержать ситуацию под контролем на фоне паники из-за распространения коронавируса. 

Напомним, НБУ пояснил, что происходит с курсом доллара в Украине.

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Теги: НБУ, карантин, коронавирус
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