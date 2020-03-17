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Аналитики ожидают доллар по 30 гривен

Комментариев: 9
Падение украинской валюты может остановиться, если прекратится паника и стабилизируются финансовые рынки.
Доллар на "черном рынке" уже превысил 29 гривен
Доллар на "черном рынке" уже превысил 29 гривен
depositphotos.com

Курс доллара в Украине может вырасти до 30 гривен при двух условиях, считает аналитик Алпари Максим Пархоменко, пишет РБК-Украина во вторник, 17 марта.

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По его словам, это возможно, если продолжится паника и ухудшится ситуации на мировых финансовых рынках.

“Паника, сможет вытянуть доллар к 30 гривнам, но внимание нужно обращать не на курс, а на ситуацию с мировыми фондовыми рынками“, - сказал он.

При этом Пархоменко уверен, что в случае отсутствия паники курс гривны остановит падение.

“Ожидать этого можно не раньше следующей недели“, - уточнил он.

Напомним, НБУ признал дефицит наличного доллара в Украине.

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Теги: курс валют, курс гривны, наличный курс валют, Коронавирус, курс доллара к гривне, наличный курс доллара, курс доллара сегодня, падение гривны
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Комментариев (9)
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гость  (аноним)  17.03.2020, 17:56
Оценка:  0
гость
не долго музыка играла не долго фраер из нацбанка танцевал
Потому_что    17.03.2020, 17:40
Оценка:  0
Потому_что
Даёшь по 50 грн., какая уже разница, чего переживать, мы ли от вируса окосеем или слуги народа добьют.
БРОКЕР2020    17.03.2020, 17:34
Оценка:  0
БРОКЕР2020
смотрю курс на завтра и офигеваю - НБУ увеличил оф. курс на 0,53коп - до 27.0566... завтра продажа уже перемахнёт за 30грн в обменниках
Путин-Xyйло    17.03.2020, 17:27
Оценка:  -4
Путин-Xyйло
Просто курс 24-25 был искусственно занижен, из-за "большого опыта" и "ума" Зе_пр0вительства, которое так латало бюджет и в угоду популистским обещаниям снизить стоимость кредитов, особенно в преддверии открытия "рынка"/распродажи земли!
гость  (аноним)  17.03.2020, 17:20
Оценка:  -1
гость
НБУ не выгодна девальвация, долги в долларах. А населению без разницы, гривны на руках нет.
КульныйПэрэць    17.03.2020, 17:15
Оценка:  -1
КульныйПэрэць
АНАЛитики,доллар в обменниках и так уже по 30 гривен продают,евро по 32.Даже рубль начал рост,его прожают по 38 копеек минимум.Паника ещё впереди,учитывая тупость нашего вымирающего народа.
WTFwtf_DOLBOEB  (аноним)  17.03.2020, 17:13
Оценка:  -2
WTFwtf_DOLBOEB
Наверно санкции против России начали действовать и на Уркаину
Путин-Xyйло    17.03.2020, 17:28
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
нарасии новый/старый СЦАРЬ. Поздравляю.
УКРО_ШЛЯПЯ  (аноним)  17.03.2020, 17:10
Оценка:  -3
УКРО_ШЛЯПЯ
Какляцкие педики сделают всё, чтобы завалить экономику и простых людей)))) Молодцы)))))
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