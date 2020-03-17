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Украинцы скупили 300 млн долларов за неделю

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Ажиотаж вокруг валютного рынка регулятор объясняет паникой из-за коронавируса и проблемами с доставкой валюты.
В обменниках доллар торгуется на уровне 27-28,5 гривен
В обменниках доллар торгуется на уровне 27-28,5 гривен
пресс-служба НБУ

С начала прошлой недели украинцы купили 300 млн долларов. Об этом сообщил замглавы Национального банка Олег Чурий во вторник, 17 марта.

“С начала прошлой недели и до этого понедельника, это 5 рабочих дней…население купило 300 млн долларов“, - сказал он.

Замглавы Нацбанка уточнил, что общий спрос составил 2,1 млрд.

“Большая часть валюты была куплена украинскими компаниями, которые покупали эту валюту для оплаты по импортным контрактам, а также для платежей по долговым обязательствам“, – сказал он.

Чурий добавил, что НБУ имеет достаточно резервов для поддержания рынка. Он отметил, что регулятор полностью удовлетворяет спрос от участников рынка, а к концу дня не остается невыполненных заявок.

“НБУ не рассматривает введения каких либо ограничений… Введение ограничений будет иметь негативный эффект“, - добавил замглавы НБУ.

По его словам, основной причиной девальвации гривны стали панические настроения, вызванные эпидемией коронавируса. 

“Основная причина девальвации - это, безусловно, панические настроения, вызванные коронавирусом и мировым кризисом, который разворачивается в мире ... Но с другой стороны мы, как НБУ, всегда готовы поддержать ситуацию как на валютном рынке, так и поддержать ликвидность банковской системы“, - подчеркнул Чурий.

Также он отметил, что сейчас резервный фонд НБУ находится на достаточном уровне - 25 млрд долларов.

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Чурий напомнил, что в прошлом году НБУ смог выкупить в резервы почти $8 млрд, а в этом использует их для сглаживания колебаний, когда гривня ослабляется, и после активных интервенций в поддержку гривни в последние две недели в целом с начала года негативное сальдо их составило “немного меньше $1 млрд“.

Напомним, НБУ признал дефицит наличного доллара в Украине.

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Комментариев (1)
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КульныйПэрэць    17.03.2020, 18:25
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КульныйПэрэць
Дебилы,благодаря вам,возник острый дефицит валюты на рынке и гривна обвалилась.Доллара меньше 30 и евро дешевле 32 на продаже нет.И далеко не везде их продают.Только вот цены и тарифы по-прежнему в гривнах! ;-)
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