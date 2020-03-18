Стали известны детали налоговых каникул

Все физлица-предприниматели на три месяца освобождаются от уплаты ЕСВ. Также объявлен мораторий на проведение проверок.

В налоговой объяснили от чего освобождают предпринимателей на время карантина

В налоговой объяснили от чего освобождают предпринимателей на время карантина В налоговой объяснили от чего освобождают предпринимателей на время карантина

В Налоговой службе Украина рассказали о преференциях, которые в связи с карантином предоставляются бизнесу на ближайшие три месяца. Соответствующий закон во вторник, 17 марта был принят Верховной Радой Украины.

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Так, парламент проголосовала за ряд изменений в порядок налогообложения и уплаты единого социального взноса (ЕСВ), чтобы поддержать бизнес во время всеукраинского карантина.

В пресс-службе Государственной налоговой службы пояснили, что предусматривает новый закон:

На три месяца откладывается обязательное введение РРО для всех категорий упрощенцев;

Освобождаются от уплаты ЕСВ все физлица-предприниматели (ФОПы) и те, кто занимаются независимой профдеятельностью в период с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 года;

Ограничивается применения большинства штрафов за нарушение налогового законодательства в период с 1 марта по 31 мая 2020 года (ответственность за нарушение начисления, декларирования и уплаты налога на добавленную стоимость, акцизного налога, рентной платы сохраняется);

Запрещены проверки с 18 марта по 31 мая;

Не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта до 30 апреля 2020 года плата за землю;

До 1 июля 2020 года продлевается срок представления годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;

Установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок на период с 18 марта по 31 мая 2020 года, кроме проверок, касающиеся сумм бюджетного возмещения по НДС.

Напомним, нардепы установили штрафы за нарушение карантина.

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