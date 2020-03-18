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Стали известны детали налоговых каникул

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Все физлица-предприниматели на три месяца освобождаются от уплаты ЕСВ. Также объявлен мораторий на проведение проверок.
В налоговой объяснили от чего освобождают предпринимателей на время карантина
В налоговой объяснили от чего освобождают предпринимателей на время карантина
В налоговой объяснили от чего освобождают предпринимателей на время карантина

В Налоговой службе Украина рассказали о преференциях, которые в связи с карантином предоставляются бизнесу на ближайшие три месяца. Соответствующий закон во вторник, 17 марта был принят Верховной Радой Украины.

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Так, парламент проголосовала за ряд изменений в порядок налогообложения и уплаты единого социального взноса (ЕСВ), чтобы поддержать бизнес во время всеукраинского карантина.

В пресс-службе Государственной налоговой службы пояснили, что предусматривает новый закон:

  • На три месяца откладывается обязательное введение РРО для всех категорий упрощенцев;
  • Освобождаются от уплаты ЕСВ все физлица-предприниматели (ФОПы) и те, кто занимаются независимой профдеятельностью в период с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 года;
  • Ограничивается применения большинства штрафов за нарушение налогового законодательства в период с 1 марта по 31 мая 2020 года (ответственность за нарушение начисления, декларирования и уплаты налога на добавленную стоимость, акцизного налога, рентной платы сохраняется);
  • Запрещены проверки с 18 марта по 31 мая;
  • Не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта до 30 апреля 2020 года плата за землю;
  • До 1 июля 2020 года продлевается срок представления годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;
  • Установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок на период с 18 марта по 31 мая 2020 года, кроме проверок, касающиеся сумм бюджетного возмещения по НДС.
 

Напомним, нардепы установили штрафы за нарушение карантина.

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Теги: налоги, закон, Верховная Рада, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Комментариев (1)
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ЗаелоПластинку    18.03.2020, 12:00
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Бигмир, не 3 а 2 месяца. Исправьте в первом абзаце
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