Стали известны детали налоговых каникул
Все физлица-предприниматели на три месяца освобождаются от уплаты ЕСВ. Также объявлен мораторий на проведение проверок.
В Налоговой службе Украина рассказали о преференциях, которые в связи с карантином предоставляются бизнесу на ближайшие три месяца. Соответствующий закон во вторник, 17 марта был принят Верховной Радой Украины.
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Так, парламент проголосовала за ряд изменений в порядок налогообложения и уплаты единого социального взноса (ЕСВ), чтобы поддержать бизнес во время всеукраинского карантина.
В пресс-службе Государственной налоговой службы пояснили, что предусматривает новый закон:
- На три месяца откладывается обязательное введение РРО для всех категорий упрощенцев;
- Освобождаются от уплаты ЕСВ все физлица-предприниматели (ФОПы) и те, кто занимаются независимой профдеятельностью в период с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 года;
- Ограничивается применения большинства штрафов за нарушение налогового законодательства в период с 1 марта по 31 мая 2020 года (ответственность за нарушение начисления, декларирования и уплаты налога на добавленную стоимость, акцизного налога, рентной платы сохраняется);
- Запрещены проверки с 18 марта по 31 мая;
- Не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта до 30 апреля 2020 года плата за землю;
- До 1 июля 2020 года продлевается срок представления годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;
- Установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок на период с 18 марта по 31 мая 2020 года, кроме проверок, касающиеся сумм бюджетного возмещения по НДС.
Напомним, нардепы установили штрафы за нарушение карантина.
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