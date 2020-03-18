Украина начала перекачку нефти в Беларусь

Украина будет транспортировать в Беларусь азербайджанскую нефть до конца года.

Укртранснафта начала транспортировку нефти в Беларусь facebook.com/ukrtransnafta

Укртранснафта во вторник, 17 марта, начала транспортировку нефти в Беларусь, сообщает пресс-служба компании.

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Так, поступившую из Азербайджана нефть перекачивают по нефтепроводу Одесса-Броды и одной из двух веток магистрального нефтепровода Дружба на НПЗ Беларуси.

Как отмечается, нефть сорта Azeri Light поступила на границу между Украиной и Беларусью сегодня утром.

Предоставление услуг по транспортировке нефти в Беларусь осуществляется в рамках договора между, заключенного до конца года.

Напомним, S&P ухудшило прогноз цен на нефть Brent.

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