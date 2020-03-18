Стоимость нефти упала до нового минимума

Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до 3-4%. Стоимость Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года.

Цена нефти Brent упала ниже 29 долларов впервые с 2016 года Getty Images

Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до 3-4% вечером во вторник, 17 марта, цена на Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель впервые с 20 января 2016 года, свидетельствуют данные торгов, передают РИА Новости.

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Так, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 3,76% - до 28,92 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 3,1%, до 28,1 доллара за баррель.