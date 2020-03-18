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Стоимость нефти упала до нового минимума

Комментариев: 2
Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до 3-4%. Стоимость Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года.
Цена нефти Brent упала ниже 29 долларов впервые с 2016 года
Цена нефти Brent упала ниже 29 долларов впервые с 2016 года
Getty Images

Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до 3-4% вечером во вторник, 17 марта, цена на Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель впервые с 20 января 2016 года, свидетельствуют данные торгов, передают РИА Новости.

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Так, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 3,76% - до 28,92 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 3,1%, до 28,1 доллара за баррель.

Стоимость нефти начала падать на фоне фактического обнуления ставки Федеральной резервной системы США. Руководство ФРС приняло решение снизить целевой диапазон ставки до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.

Напомним, S&P ухудшило прогноз цен на нефть Brent.

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Теги: нефть, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.03.2020, 12:44
Оценка:  +6
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы!!!
МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕФТИ, ВМЕСТЕ С США, РЕШИЛИ ПОСТАВИТЬ ЕБ..НЫЙ КАЦАПСТАН РАКОМ!!!
АААААААААААА!
ПУТЫН, ВВИДИ ВАЙСКА! ДЕДЫВАЕВАЛЕ! МОЖАМПАФТАРИТЬ!
МаксимУм    18.03.2020, 12:49
Оценка:  +1
МаксимУм
Это им только на пользу!
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