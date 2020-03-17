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ВБ выделил дополнительные средства на борьбу с коронавирусом

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Выделяемые средства помогут компаниям в сфере туризма, обрабатывающей промышленности и других сильно пострадавших секторах экономики.
Всемирный банк на $2 млрд увеличил фонд быстрого финансирования на борьбу с коронавирусом
Всемирный банк на $2 млрд увеличил фонд быстрого финансирования на борьбу с коронавирусом
wikipedia.org

Всемирный банк на $2 млрд увеличил фонд быстрого финансирования на борьбу с коронавирусом COVID-19 – до $14 млрд. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте банка во вторник, 17 марта.

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Отмечается, что это позволит использовать в общей сложности $8 млрд на поддержку частных компаний и их сотрудников, пострадавших от экономических последствий коронавируса.

Во Всемирном банке надеются, что рост финансирования позволит также укрепить национальные системы здравоохранения в деле противостояния распространению инфекции и удовлетворить растущий спрос на медицинские услуги, оборудование и лекарства.

Выделяемые средства, считает банк, помогут клиентам в сфере туризма, обрабатывающей промышленности и других сильно пострадавших секторах экономики.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что банк стремится обеспечить быстрое и гибкое реагирование, основанное на потребностях развивающихся стран.

“Очень важно, чтобы мы сократили время восстановления. Операции по поддержке уже ведутся, и утвержденные сегодня расширенные инструменты финансирования помогут сохранить экономику, компании и рабочие места“, – сказал он.

Напомним, Bloomberg назвал индикаторы для оценки влияния коронавируса на экономику.

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Теги: банки, Всемирный банк, банк, эпидемия, финансы, пандемия, Коронавирус
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