ВБ выделил дополнительные средства на борьбу с коронавирусом
Всемирный банк на $2 млрд увеличил фонд быстрого финансирования на борьбу с коронавирусом COVID-19 – до $14 млрд. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте банка во вторник, 17 марта.
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Отмечается, что это позволит использовать в общей сложности $8 млрд на поддержку частных компаний и их сотрудников, пострадавших от экономических последствий коронавируса.
Во Всемирном банке надеются, что рост финансирования позволит также укрепить национальные системы здравоохранения в деле противостояния распространению инфекции и удовлетворить растущий спрос на медицинские услуги, оборудование и лекарства.
Выделяемые средства, считает банк, помогут клиентам в сфере туризма, обрабатывающей промышленности и других сильно пострадавших секторах экономики.
Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что банк стремится обеспечить быстрое и гибкое реагирование, основанное на потребностях развивающихся стран.
“Очень важно, чтобы мы сократили время восстановления. Операции по поддержке уже ведутся, и утвержденные сегодня расширенные инструменты финансирования помогут сохранить экономику, компании и рабочие места“, – сказал он.
Напомним, Bloomberg назвал индикаторы для оценки влияния коронавируса на экономику.
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