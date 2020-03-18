Министр экономики подал декларацию, недвижимости и доходов у него нет

Новый министр экономики Украины Игорь Петрашко подал декларацию.

Новый министр экономики Украины Игорь Петрашко подал декларацию. Согласно документу, он не владеет недвижимостью, не получает никаких доходов и активов, а также не имеет корпоративных прав. Об этом свидетельствует декларация чиновника, поданная им после назначения на должность 17 марта.

Читай также: Министр экономики рассказал, когда Украина почувствует последствия из-за коронавируса

Министр проживает в квартире жены, которая находится в Киеве. Жена Петрашко имеет российское гражданство.

Игорь Петрашко имеет два сына Матвея и Максима.

Напомним, нардепы избрали нового министра экономики Украины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram