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Министр экономики подал декларацию, недвижимости и доходов у него нет

Комментариев: 4
Новый министр экономики Украины Игорь Петрашко подал декларацию.
Новый министр экономики Украины Игорь Петрашко подал декларацию
Новый министр экономики Украины Игорь Петрашко подал декларацию
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Новый министр экономики Украины Игорь Петрашко подал декларацию. Согласно документу, он не владеет недвижимостью, не получает никаких доходов и активов, а также не имеет  корпоративных прав. Об этом свидетельствует декларация чиновника, поданная им после назначения на должность 17 марта. 

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Министр проживает в квартире жены, которая находится в Киеве. Жена Петрашко имеет российское гражданство. 

Игорь Петрашко имеет два сына Матвея и Максима. 

Напомним, нардепы избрали нового министра экономики Украины.

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Теги: Игорь Петрашко, Министр экономики
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Комментариев (4)
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Путин-Xyйло    18.03.2020, 14:41
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Ну теперь Бахматюк свои проблемы "порешает"!
гость  (аноним)  18.03.2020, 14:37
Оценка:  0
гость
от суки пагані, уже скотиняка бреше, шоб ви подавилися нашими нещасними копійками
МаксимУм    18.03.2020, 14:03
Оценка:  +2
МаксимУм
Обнять и плакать... Как и тимошонка-бомжиха)))
Кайдаш    18.03.2020, 14:05
Оценка:  +1
Кайдаш
Да ещё жена с российским гражданством....
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