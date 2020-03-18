Министр экономики подал декларацию, недвижимости и доходов у него нет
Новый министр экономики Украины Игорь Петрашко подал декларацию.
Новый министр экономики Украины Игорь Петрашко подал декларацию. Согласно документу, он не владеет недвижимостью, не получает никаких доходов и активов, а также не имеет корпоративных прав. Об этом свидетельствует декларация чиновника, поданная им после назначения на должность 17 марта.
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Министр проживает в квартире жены, которая находится в Киеве. Жена Петрашко имеет российское гражданство.
Игорь Петрашко имеет два сына Матвея и Максима.
Напомним, нардепы избрали нового министра экономики Украины.
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