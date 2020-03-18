Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

НБУ продал на межбанке 300 млн долларов

Комментариев: 0
Регулятор работает над сглаживанием курсовых колебаний .
НБУ продал на межбанке 300 млн долларов
НБУ продал на межбанке 300 млн долларов
depositphotos.com

НБУ продал на межбанке 300 млн долларов. Таким образом Регулятор пытается сгладить колебания курса. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

“На сегодняшний день спрос на валюту превышает предложение вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения миром коронавируса. Самые активные участники валютного рынка - украинские компании. Населения и иностранные инвесторы формируют значительно меньший спрос на валюту“, - сообщает НБУ.

В то же время, Нацбанк очередной раз акцентирует, что Украина имеет достаточное количество резервов, чтобы сгладить курсовые колебания, вызванные паники на фоне распространения коронавируса. 

“Мы не планируем вводить валютные ограничения и будем придерживаться последовательной политики на валютном рынке“, - резюмируют в регуляторе.

Напомним, украинцы скупили 300 млн долларов за неделю.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: НБУ, курс валют, колебания курса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь