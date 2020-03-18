Регулятор работает над сглаживанием курсовых колебаний .

НБУ продал на межбанке 300 млн долларов. Таким образом Регулятор пытается сгладить колебания курса. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

“На сегодняшний день спрос на валюту превышает предложение вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения миром коронавируса. Самые активные участники валютного рынка - украинские компании. Населения и иностранные инвесторы формируют значительно меньший спрос на валюту“, - сообщает НБУ.

В то же время, Нацбанк очередной раз акцентирует, что Украина имеет достаточное количество резервов, чтобы сгладить курсовые колебания, вызванные паники на фоне распространения коронавируса.

“Мы не планируем вводить валютные ограничения и будем придерживаться последовательной политики на валютном рынке“, - резюмируют в регуляторе.

Напомним, украинцы скупили 300 млн долларов за неделю.

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