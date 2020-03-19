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Киев ввел пошлины на электроэнергию и уголь из РФ

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Спецпошлина в размере 65% вступает в силу с 1 апреля. Исключение сделали для антрацитового и коксующегося угля.
Правительство на заседании в среду, 18 марта, приняло решение ввести специальную пошлину на электроэнергию и уголь из России
Правительство на заседании в среду, 18 марта, приняло решение ввести специальную пошлину на электроэнергию и уголь из России
depositphotos.com

Правительство на заседании в среду, 18 марта, приняло решение ввести специальную пошлину на электроэнергию и уголь из России в размере 65% с 1 апреля.

“Предлагается внести изменения в постановление кабинета министров от 18 июля 2019 года номер 624 Вопрос внедрения специальной пошлины на отдельные товары, происхождением и РФ, которые ввозятся на таможенную территорию Украины“, - сказал инициатор решения новый глава Минэкономики Игоря Петрашко.

Петрашко сообщил, что в указанное постановление предлагается дополнить пунктами “электроэнергия“ и “все типы угля“, кроме антрацитового и коксующегося.

Решение принято единогласно, с возможностью его доработки в течение трех дней.

Напомним, в Кабмине анонсировали повышения тарифов на свет.

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Теги: Россия, Украина, электроэнергия, Пошлины, Кабмин Украины, уголь
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