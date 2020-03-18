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Нефть рухнула до минимума почти за два десятилетия

Комментариев: 10
Аналитик прогнозируют падение нефти марки Brent до 20 долларов в этом квартале.
Стоимость нефти упала до минимума с 2003 года
Стоимость нефти упала до минимума с 2003 года
Getty Images

Мировые цены на нефть эталонных марок упали на торгах в среду, 18 марта, до минимумов почти за 20 лет.

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Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне упала на 6,9%, до $26,75 за баррель, что является минимумов с сентября 2003 года.

Фьючерсов на нефть марки WTI упали на 10,72%, до 24,4 доллара за баррель. WTI опустилась ниже 25 долларов впервые с ноября 2002 года.
 
Как сообщили аналитики Goldman Sachs агентству Reuters, “спад спроса на нефть из-за распространяющегося коронавируса становится все более заметным“.
 
Там также прогнозируют падение Brent до 20 долларов в этом квартале.

Отметим, на этой неделе стоимость нефти начала падать на фоне фактического обнуления ставки Федеральной резервной системы США. Руководство ФРС приняло решение снизить целевой диапазон ставки до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.

Неделей ранее падению нефтяных цен способствовал провал переговоров стран-участниц сделки ОПЕК+. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участниках прежнего альянса.

Напомним, Украина начала перекачку нефти в Беларусь.

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Теги: нефть, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent
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Комментариев (10)
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Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
БийКацапів    18.03.2020, 17:58
Оценка:  +1
БийКацапів
Новосное агенство RT передаёт, что на обсуждение в Госдуму вынесен вопрос об ограничении и выплаты пенсии до 50% с 1-го апреля 2020 года. Вторые 50% будут выплачиваться продуктовыми сертификатами.
Выплаты зарплаты бютжетникам будут составлять 65% от заработка. Недополученые денежные средства государ
БийКацапів    18.03.2020, 17:58
Оценка:  +1
БийКацапів
уж 20 лет при власти
сидит плешивый мачо.
за что он не возьмётся
повсюду неудачи ....
БийКацапів    18.03.2020, 17:57
Оценка:  +1
БийКацапів
А вот облезлый фюрер-обнулятор всё нахрюкивает про расиянский средний класс и выблёвывает про "нам не нада как в пОриже"
Ну с ним-то ясно: маразматик без мозгов, а вы, "средний класс", тоже мозги пропили?
БийКацапів    18.03.2020, 17:56
Оценка:  +2
БийКацапів
Зачем вам машина, если дорог нет? Зачем вам курс доллара, если его у вас тоже нет? (В.В.Путин)
БийКацапів    18.03.2020, 17:54
Оценка:  +2
БийКацапів
Путин всех переиграл. Опустошил кошельки граждан, увеличил себе срок правления, сделал ещё богаче дружбанов.
БийКацапів    18.03.2020, 17:40
Оценка:  +2
БийКацапів
Даёшь доллар по Миллион рублей. Это план Путлера к концу его срока в 2036 году.
БийКацапів    18.03.2020, 17:39
Оценка:  +2
БийКацапів
Крымчане, денег нету, но Вы Сочи те и сосите, и сосите. Туристов тоже не будет
БийКацапів    18.03.2020, 17:38
Оценка:  +2
БийКацапів
Прекрасная новость. Теперь у Кацапских Фашистов не будет бабла спонсировать террористов в Донецке.
гость  (аноним)  18.03.2020, 17:26
Оценка:  +4
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы!!!

США РЕШИЛИ НАГНУТЬ КАЦАПСТАН РАКОМ!
ВСТАЛИСКАЛЕН, ДЕДЫВАЕВАЛЕ, МОЖАМПАФТАРИТЬ, БЫДЛО ЕБ...АНОЕ
Путин-Xyйло    18.03.2020, 17:33
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Вообще-то это Путин так ОПЕК "учит строЯми ходить"
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