Нефть рухнула до минимума почти за два десятилетия
Аналитик прогнозируют падение нефти марки Brent до 20 долларов в этом квартале.
Мировые цены на нефть эталонных марок упали на торгах в среду, 18 марта, до минимумов почти за 20 лет.
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Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне упала на 6,9%, до $26,75 за баррель, что является минимумов с сентября 2003 года.
Фьючерсов на нефть марки WTI упали на 10,72%, до 24,4 доллара за баррель. WTI опустилась ниже 25 долларов впервые с ноября 2002 года.
Как сообщили аналитики Goldman Sachs агентству Reuters, “спад спроса на нефть из-за распространяющегося коронавируса становится все более заметным“.
Там также прогнозируют падение Brent до 20 долларов в этом квартале.
Отметим, на этой неделе стоимость нефти начала падать на фоне фактического обнуления ставки Федеральной резервной системы США. Руководство ФРС приняло решение снизить целевой диапазон ставки до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.
Неделей ранее падению нефтяных цен способствовал провал переговоров стран-участниц сделки ОПЕК+. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участниках прежнего альянса.
Напомним, Украина начала перекачку нефти в Беларусь.
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