Курс валют на 19.03.2020: Нацвалюта слабеет

НБУ установил официальные курсы валют.

Национальный банк Украины установил курс валют на четверг, 19 марта. Регулятор ослабил нацвалюту по отношению к доллару на 21 копейку, а к евро — на 7 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в среду, 18 марта.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 27,2685 гривны;

– 100 евро – 29,7936 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже поднялся до 27.1500 грн, в покупке - до 27.0100 грн. Евро в продаже подорожал - до 29.7835, а в покупке - до 29.6353 грн

В обменниках столицы доллар можно купить за 28.500 грн, а продать - за 27.100 грн.

Напомним, Нацбанк снизил учетную ставку до 10%.





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© Finance.bigmir.net Нацбанк снизил учетную ставку до 10%Источник: http://finance.bigmir.net/news/105616-Nacbank-snizil-uchetnuju-stavku-do-10- © Finance.bigmir.net

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