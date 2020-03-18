На нефтяном рынке назревает новая проблема

Если ситуация со спросом на нефть не улучшится в ближайшие месяцы, то нефть станет негде хранить, считают трейдеры.

Новой проблемой на рынке нефти может стать переполнение всех мировых нефтехранилищ, пишет Financial Times со ссылкой на оценки крупнейших энергетических трейдеров.

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Отмечатеся, что если спрос на сырье продолжит снижаться, а производители не сократят добычу, нефть станет негде хранить.

Трейдеры прогнозируют, что спрос на нефть может начать падать рекордно быстрыми темпами, так как промышленно развитые страны находятся в изоляции, а крупные города, такие как Лондон и Нью-Йорк, принимают решительные меры в попытке замедлить распространение вируса.

В Gunvor назвали возможным падение спроса на нефть в апреле на пять миллионов баррелей в сутки или 5% от мирового спроса. Только Саудовская Аравия решила дополнительно отправить на рынок три миллиона баррелей.

Об увеличении поставок также заявили Россия и другие страны Персидского залива. В результате общий избыток может достигнуть восьми миллионов баррелей в сутки.

В Eurasia Group не исключают, что спрос может упасть в пять раз сильнее - на 25%. В свою очередь операторы нефтехранилищ получают рекордное количество запросов на хранение сырья. Кроме того, в среднем в семь раз увеличилась стоимость фрахта нефтетанкеров.

Нынешние покупатели нефти надеются заработать на ее передпродаже, когда котировки восстановятся. Когда хранилища переполнятся, для хранения могут начать использовать нефтяные танкеры, что еще сильнее усложнит перевозки.

По расчетам трейдеров, заполняемость наземных нефтехранилищ в настоящее время уже составляет 61%, и менее чем за полгода они могут исчерпать свою вместимость. При этом не все резервуары доступны для всех участников рынка, и не все сорта нефти могут храниться в любых резервуарах.

В то же время аналитики предупреждают, что на практике вместимость хранилищ нередко оказывается значительно меньше заявленной.

Напомним, нефть рухнула до минимума почти за два десятилетия.

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