В Украине не будет дефицита продуктов - Таможенная служба

Украинцы потребляют, как правило, отечественные товары, которые доставляют в магазины без проблем.

В Украине не будет дефицита продуктов в магазинах depositphotos.com

В Украине не будет дефицита продуктов в магазинах. Фуры продолжают доставлять товары. Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы.

“Украина закрыла границу, чтобы уберечь граждан от угрозы заразиться коронавирусом. Это ограничение не касается грузовых перевозок. Ни одна страна мира не может позволить себе перебои в поставках сырья или критического импорта, как и сорвать выполнение экспортных контрактов. Это не о здоровой экономике, даже в условиях пандемии. Чтобы украинцы не боялись, что завтра не будет, чего есть, Таможня ежедневно будет информировать о товарообороте, а также — поступлениях в бюджет”, — сказано в сообщении.

В таможне акцентируют, что 90% потребляемых украинцами товаров, сделаны в Украине. Поэтому не нужно бояться, что продукты исчезнут с полок магазинов.

Напомним, Минэкономики будет проверять наличие продуктов в магазинах.

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