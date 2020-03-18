В Украине не будет дефицита продуктов - Таможенная служба
В Украине не будет дефицита продуктов в магазинах. Фуры продолжают доставлять товары. Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы.
“Украина закрыла границу, чтобы уберечь граждан от угрозы заразиться коронавирусом. Это ограничение не касается грузовых перевозок. Ни одна страна мира не может позволить себе перебои в поставках сырья или критического импорта, как и сорвать выполнение экспортных контрактов. Это не о здоровой экономике, даже в условиях пандемии. Чтобы украинцы не боялись, что завтра не будет, чего есть, Таможня ежедневно будет информировать о товарообороте, а также — поступлениях в бюджет”, — сказано в сообщении.
В таможне акцентируют, что 90% потребляемых украинцами товаров, сделаны в Украине. Поэтому не нужно бояться, что продукты исчезнут с полок магазинов.
Напомним, Минэкономики будет проверять наличие продуктов в магазинах.
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