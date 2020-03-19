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Пенсионный фонд просит украинцев решать все вопросы онлайн

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Такие меры предприняли из-за карантина .
Пенсионный фонд Украины рекомендует украинцам решать пенсионные вопросы в режиме онлайн
Пенсионный фонд Украины рекомендует украинцам решать пенсионные вопросы в режиме онлайн
depositphotos.com

Пенсионный фонд Украины рекомендует украинцам решать пенсионные вопросы в режиме онлайн пока в стране действует режим карантина. Об этом сообщила пресс-служба фонда в Facebook. 

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Чтобы получить услуги онлайн, необходимо зарегистрироваться на сайте фонда.

Онлайн вам могут помочь:

  • подать заявление на пенсию “В один клик“, а также ее пересчет;

  • получить любую справку или документ, который будет подтвержден специальным QR-кодом (ведомости о размере пенсии, зарплате, страховых взносах и т. д.);

  • подать анкету для внесения / изменения / уточнения данных в реестре застрахованных лиц;

  • обратиться с жалобой или предложением;

  • получить услугу информирования с помощью SMS-сообщений о пенсии (перерасчет, увеличение, страховой стаж и пр.).

В ПФУ также напомнили, что существует и мобильное приложение “Пенсионный фонд“. Его также можно использовать.

Чтобы получить услуги онлайн, необходимо зарегистрироваться на сайте фонда
Чтобы получить услуги онлайн, необходимо зарегистрироваться на сайте фонда
facebook.com

Напомним, новый министр социальной политики анонсировала повышение пенсий.

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Теги: ПФУ, пенсионеры, карантин
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