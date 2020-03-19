Пенсионный фонд просит украинцев решать все вопросы онлайн
Пенсионный фонд Украины рекомендует украинцам решать пенсионные вопросы в режиме онлайн пока в стране действует режим карантина. Об этом сообщила пресс-служба фонда в Facebook.
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Чтобы получить услуги онлайн, необходимо зарегистрироваться на сайте фонда.
Онлайн вам могут помочь:
подать заявление на пенсию “В один клик“, а также ее пересчет;
получить любую справку или документ, который будет подтвержден специальным QR-кодом (ведомости о размере пенсии, зарплате, страховых взносах и т. д.);
подать анкету для внесения / изменения / уточнения данных в реестре застрахованных лиц;
обратиться с жалобой или предложением;
получить услугу информирования с помощью SMS-сообщений о пенсии (перерасчет, увеличение, страховой стаж и пр.).
В ПФУ также напомнили, что существует и мобильное приложение “Пенсионный фонд“. Его также можно использовать.
Напомним, новый министр социальной политики анонсировала повышение пенсий.
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