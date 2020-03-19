Пенсионный фонд просит украинцев решать все вопросы онлайн

Такие меры предприняли из-за карантина .

Пенсионный фонд Украины рекомендует украинцам решать пенсионные вопросы в режиме онлайн пока в стране действует режим карантина. Об этом сообщила пресс-служба фонда в Facebook.

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Чтобы получить услуги онлайн, необходимо зарегистрироваться на сайте фонда.

Онлайн вам могут помочь:

подать заявление на пенсию “В один клик“, а также ее пересчет;

получить любую справку или документ, который будет подтвержден специальным QR-кодом (ведомости о размере пенсии, зарплате, страховых взносах и т. д.);

подать анкету для внесения / изменения / уточнения данных в реестре застрахованных лиц;

обратиться с жалобой или предложением;

получить услугу информирования с помощью SMS-сообщений о пенсии (перерасчет, увеличение, страховой стаж и пр.).

В ПФУ также напомнили, что существует и мобильное приложение “Пенсионный фонд“. Его также можно использовать.

Чтобы получить услуги онлайн, необходимо зарегистрироваться на сайте фонда facebook.com

Напомним, новый министр социальной политики анонсировала повышение пенсий.

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