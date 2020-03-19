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Кабмин изменил условия получения доступных кредитов для бизнеса

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В частности Кабмин увеличил максимальную сумму кредита.
Кабмин увеличил максимальную сумму кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"
Кабмин увеличил максимальную сумму кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"
depositphotos.com

Кабмин увеличил максимальную сумму кредита по программе “Доступные кредиты 5-7-9%“ - с 1,5 млн грн до 2 млн грн. Пересмотрят также и расчет процентной ставки по кредиту. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Также предприниматели смогут воспользоваться и другими нововведениями:

1) увеличение максимальной суммы кредита с 1,5 млн грн до 2 млн грн;

2) расширят и инвестиционные цели:

- приобретение нежилой недвижимости без права передачи такой недвижимости в платное или бесплатное пользование третьим лицам;

- приобретение объектов права интеллектуальной собственности по договорам коммерческой концессии (франчайзинга), связанных с реализацией субъектом предпринимательства инвестиционного проекта;

- пополнение оборотных средств субъектов предпринимательства в размере не более 25% от общей стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет кредитных средств;

3) пересмотрят расчет процентной ставки по кредиту;

4) до 35% увеличат максимальную сумму оплаты по гарантии Фонда развития предпринимательства;

Стоит отметить, что в связи с распространением коронавируса, Кабмин принял решение помогать бизнесу справиться с проблемами. Поэтому будут выдавать кредиты, которые нацелены на борьбу с кризисом.

Напомним, в этом году льготные кредиты смогут оформить 50 тыс предпринимателей.

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Теги: кредитование бизнеса, льготные кредиты, Минфин
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