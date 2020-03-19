Кабмин изменил условия получения доступных кредитов для бизнеса
Кабмин увеличил максимальную сумму кредита по программе “Доступные кредиты 5-7-9%“ - с 1,5 млн грн до 2 млн грн. Пересмотрят также и расчет процентной ставки по кредиту. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Читай также: Суммы переводов от мигрантов могут сократиться из-за коронавируса
Также предприниматели смогут воспользоваться и другими нововведениями:
1) увеличение максимальной суммы кредита с 1,5 млн грн до 2 млн грн;
2) расширят и инвестиционные цели:
- приобретение нежилой недвижимости без права передачи такой недвижимости в платное или бесплатное пользование третьим лицам;
- приобретение объектов права интеллектуальной собственности по договорам коммерческой концессии (франчайзинга), связанных с реализацией субъектом предпринимательства инвестиционного проекта;
- пополнение оборотных средств субъектов предпринимательства в размере не более 25% от общей стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет кредитных средств;
3) пересмотрят расчет процентной ставки по кредиту;
4) до 35% увеличат максимальную сумму оплаты по гарантии Фонда развития предпринимательства;
Стоит отметить, что в связи с распространением коронавируса, Кабмин принял решение помогать бизнесу справиться с проблемами. Поэтому будут выдавать кредиты, которые нацелены на борьбу с кризисом.
Напомним, в этом году льготные кредиты смогут оформить 50 тыс предпринимателей.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил