Зеленский подписал ряд законов о поддержке населения в условиях карантина

Многие штрафы для украинцев отменяются, как и некоторые налоги .

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые помогут стране справиться с коронавирусом. В частности, речь идет о законе, которые поддерживает налогоплательщиков, а также о законе про доступность лекарственных средств и медицинских изделий. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В частности, закон № 530-IX “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)“ упрощает закупки товаров или услуг, которые нацелены на борьбу с коронавирусом. Лекарства для борьбы с недугом будут ввозить без уплаты НДС.

“Медикам, которые заняты на работах по ликвидации заболевания, установлена ​​надбавка в размере до 200% заработной платы. Работники получают возможность по решению работодателя работать из дома или взять неоплачиваемый отпуск в течение всей продолжительности карантина“, - сказано в сообщении.

В законе речь идет и о коммунальных услугах. За неуплату коммуналки запрещено выселять людей или не предоставлять им услуги. Также на период карантина не начисляются штрафы и пеня за неуплату жилищно-коммунальных услуг.

Также президент подписал закон № 531-IX “О внесении изменений в некоторые законы Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения“.

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Этот документ предусматривает, что будет создано новое юридическое лицо, которое будет заниматься закупками лекарств за деньги государства. Организация будет покупать медпрепараты напрямую у поставщиков.

Также Зеленский подписал закон о поддержке налогоплательщиков.

Закон предусматривает выплату пособия по нетрудоспособности в размере 50% от средней зарплаты тем людям, которые пребывают в специализированных учреждениях здравоохранения и на самоизоляции под контролем.

Также закон освобождает граждан с 1 марта 2020 до 30 апреля 2020 года от кредитных обязательств.

Не будут штрафовать украинцев за неуплату налогов, единого социального взноса (ЕСВ), непредставление (несвоевременное представление) отчетности об уплате ЕСВ.

Отменяются до 31 мая все налоговые проверки.

ФЛП с 1 марта до 30 апреля могут не платить ЕСВ.При этом этот период засчитывается в страховой стаж для выплаты пенсии, другой государственной помощи, социального страхования.

Напомним, в НБУ рассказали о влиянии кризиса на Украину.

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