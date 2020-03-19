Нефть ускорила падение на данных о запасах в США

За неделю запасы нефти в США выросли почти на два миллиона баррелей. Фондовый рынок США открылся падением.

Стоимость нефти обновила очередной минимум с 2003 года, рпустившись на торгах в среду, 18 марта, ниже 26 долларов за баррель.

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Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне упали на 9,57%, до $25,98 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI теряют 15,2%, достигая отметки $23,15 за баррель (на уровне марта 2002 года).

Ранее Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 1,954 млн баррелей и на 13 марта достигли 453,737 млн баррелей.

При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов на 3,7 млн баррелей.

Стоит отметить, что фондовые индексы США в среду открылись снижением на 5–6% на фоне общей волатильности из-за опасений по распространению коронавируса в мире и падения нефтяных цен.

Напомним, нефть рухнула до минимума почти за два десятилетия.

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