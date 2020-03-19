Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

В последний раз нефть этого сорта находилась на таком уровне в мае 2003 года. Стоимость фьючерса нефти WTI находится на отметке $21,5.

На торгах на Лондонской бирже цена нефти марки Brent преодолела психологически важный рубеж и опустилась ниже $25 за баррель, сообщает ТАСС.

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Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года упала на 13,3%, достигнув $24,9 за баррель.

В последний раз нефть этого сорта находилась на таком уровне в мае 2003 года.

Стоимость фьючерса нефти WTI теряет 21,3% и находится на отметке в $21,5 за баррель, на уровне марта 2002 года.

Отметим, на этой неделе стоимость нефти начала падать на фоне фактического обнуления ставки Федеральной резервной системы США. Руководство ФРС приняло решение снизить целевой диапазон ставки до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса. Неделей ранее падению нефтяных цен способствовал провал переговоров стран-участниц сделки ОПЕК+. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участниках прежнего альянса.

Напомним, нефть рухнула до минимума почти за два десятилетия.

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