Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель
На торгах на Лондонской бирже цена нефти марки Brent преодолела психологически важный рубеж и опустилась ниже $25 за баррель, сообщает ТАСС.
Читай также: На нефтяном рынке назревает новая проблема
Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года упала на 13,3%, достигнув $24,9 за баррель.
В последний раз нефть этого сорта находилась на таком уровне в мае 2003 года.
Стоимость фьючерса нефти WTI теряет 21,3% и находится на отметке в $21,5 за баррель, на уровне марта 2002 года.
Отметим, на этой неделе стоимость нефти начала падать на фоне фактического обнуления ставки Федеральной резервной системы США. Руководство ФРС приняло решение снизить целевой диапазон ставки до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.
Напомним, нефть рухнула до минимума почти за два десятилетия.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил
ты реально такой дурак или это работа такую чушь писать?
Вовсе не бюджет США критически зависит от экспорта углеводородов. В России реальные проблемы с бюджетом будут из-за таких цен.