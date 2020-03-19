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Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

Комментариев: 2
В последний раз нефть этого сорта находилась на таком уровне в мае 2003 года. Стоимость фьючерса нефти WTI находится на отметке $21,5.
"Черное золото" рекордно дешевеет
"Черное золото" рекордно дешевеет
Getty Images

На торгах на Лондонской бирже цена нефти марки Brent преодолела психологически важный рубеж и опустилась ниже $25 за баррель, сообщает ТАСС.

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Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года упала на 13,3%, достигнув $24,9 за баррель.

В последний раз нефть этого сорта находилась на таком уровне в мае 2003 года.

Стоимость фьючерса нефти WTI теряет 21,3% и находится на отметке в $21,5 за баррель, на уровне марта 2002 года.

Отметим, на этой неделе стоимость нефти начала падать на фоне фактического обнуления ставки Федеральной резервной системы США. Руководство ФРС приняло решение снизить целевой диапазон ставки до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.

Неделей ранее падению нефтяных цен способствовал провал переговоров стран-участниц сделки ОПЕК+. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участниках прежнего альянса.

Напомним, нефть рухнула до минимума почти за два десятилетия.

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Теги: нефть, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.03.2020, 12:36
Оценка:  +1
гость
12:04,
ты реально такой дурак или это работа такую чушь писать?
Вовсе не бюджет США критически зависит от экспорта углеводородов. В России реальные проблемы с бюджетом будут из-за таких цен.
гость  (аноним)  19.03.2020, 12:04
Оценка:  -4
гость
Ну ладно раша-бензоколонка потеряет % 10 в бюджете.А у саудитов бюджет на 95% из нефтеэкспорта. А в Америке сланец убыточен ниже 35. То ли еще будет....
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