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ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 млрд евро

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Программа под названием Pandemic Emergency Purchase Programme рассчитана до конца 2020 года. Она станет рекордной по объему.
ЕЦБ собирается поддержать европейскую экономику
ЕЦБ собирается поддержать европейскую экономику
Reuters (архивное фото)

Европейский центральный банк (ЕЦБ) запускает беспрецедентную программу по выкупу ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму в 750 млрд евро. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте банка вечером в среду, 18 марта.

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Отмечается, что таким образом ЕЦБ собирается поддержать европейскую экономику, рост которой замедляется из-за пандемии коронавируса. Программа под названием Pandemic Emergency Purchase Programme рассчитана до конца 2020 года. При объеме покупки почти в 120 млрд евро в месяц она станет рекордной по объему. Портфель активов ЕЦБ уже превышает 2,6 трлн евро.

Совет директоров ЕЦБ заявил, что “готов сделать все необходимое“ для поддержания финансовой стабильности в еврозоне.

Напомним, ЕБРР выделил 1 млрд евро для борьбы с последствиями эпидемии.

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Теги: глобальный экономический кризис, Европа, ЕС, экономика, эпидемия, пандемия, ЕЦБ, Коронавирус
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