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НБУ будет продавать евро на аукционе

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Нацбанк закупили часть валютной наличности в евро и планирует продавать ее за безналичный расчет.
Наличные евро можно будет купить на межбанке
Наличные евро можно будет купить на межбанке
depositphotos.com

Национальный банк Украины закупил валютную наличность в евро и планирует провести аукцион по ее продаже в четверг, 19 марта. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Так, заместитель главы НБУ Олег Чурий напомнил, что в стране не хватает наличной валюты из-за перебоев с авиасообщением.

“В ближайшее время этот вопрос будет решен: мы уже закупили часть валютной наличности в евро и планируем провести аукцион по продаже наличной валюты за безналичный расчет“, – сказал Чурий.

Также он сообщил, что Нацбанк работает с контрагентами из США, чтобы доставить большую партию наличности в долларах.

Напомним, в НБУ рассказали о влиянии кризиса на Украину.

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Теги: валютный рынок, гривна, доллар, евро, валюта, НБУ, валютный аукцион, Нацбанк, аукцион., курс гривны, курс нбу
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  19.03.2020, 13:02
Оценка:  +1
гость
Если иностранные эмиссионеры прочухают что в сейфах вместо золотых слитков лежит крашеный свинец никуя не вложатся в экономику юкрейн. Земля и лес уже поделены....остальное соросята с впк амеров приберут
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