НБУ будет продавать евро на аукционе
Национальный банк Украины закупил валютную наличность в евро и планирует провести аукцион по ее продаже в четверг, 19 марта. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Так, заместитель главы НБУ Олег Чурий напомнил, что в стране не хватает наличной валюты из-за перебоев с авиасообщением.
“В ближайшее время этот вопрос будет решен: мы уже закупили часть валютной наличности в евро и планируем провести аукцион по продаже наличной валюты за безналичный расчет“, – сказал Чурий.
Также он сообщил, что Нацбанк работает с контрагентами из США, чтобы доставить большую партию наличности в долларах.
Напомним, в НБУ рассказали о влиянии кризиса на Украину.
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