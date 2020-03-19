НБУ будет продавать евро на аукционе

Нацбанк закупили часть валютной наличности в евро и планирует продавать ее за безналичный расчет.

Наличные евро можно будет купить на межбанке depositphotos.com

Национальный банк Украины закупил валютную наличность в евро и планирует провести аукцион по ее продаже в четверг, 19 марта. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Так, заместитель главы НБУ Олег Чурий напомнил, что в стране не хватает наличной валюты из-за перебоев с авиасообщением.

“В ближайшее время этот вопрос будет решен: мы уже закупили часть валютной наличности в евро и планируем провести аукцион по продаже наличной валюты за безналичный расчет“, – сказал Чурий.

Также он сообщил, что Нацбанк работает с контрагентами из США, чтобы доставить большую партию наличности в долларах.

Напомним, в НБУ рассказали о влиянии кризиса на Украину.

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