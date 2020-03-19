Украина продолжает сотрудничать с МВФ в удаленном формате
Украина не отказывается от кредита от МВФ, страна продолжает переговоры с фондом. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.
“Новое правительство и НБУ работают над новой программой с учетом изменившихся условий внешних рынков. Работает неплохо”, — сообщил он.
Рашкован также рассказал, что представители фонда поддерживают контакт с правительством Украины ежедневно. Пока работа проводится в удаленном формате.
“Для нас webex, polycom, skype — достаточно обычные средства коммуникации. Так что на производительности труда карантин особо не сказывается”, — пояснил он.
Напомним, ранее в Минфине назвали сроки новых траншей МВФ.
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