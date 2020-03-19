Коронавирус в Украине: Укрспирт будет производить больше спирта

Укрспирт запускает в работу еще 4 завода.

Укрспирт запускает в работу еще 4 завода в связи с возрастающим спросом на дезинфицирующие средства facebook.com

Укрспирт запускает в работу еще 4 завода в связи с возрастающим спросом на дезинфицирующие средства. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора “Укрспирта“ Сергей Блескун.

“Предприятие увеличивает производство спирта в первую очередь для обеспечения потребностей медицинской системы. Мы быстро среагировали на увеличение запроса. С сегодняшнего дня работают 14 заводов одновременно. При необходимости, мы готовы и в дальнейшем увеличивать объемы производства. У нас есть для этого и мощности, и сырье“, - говорит Блескун.

В то же время, на заводах устанавливают усиленный дезинфекционный режим. Работники ходят в масках, а часть руководства перешла на удаленную работу.

Напомним, ранее мы писали, что 20 из 35 заводов “Укрспирта“ не могут производить спирт.

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