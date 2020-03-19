Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коронавирус в Украине: Укрспирт будет производить больше спирта

Комментариев: 2
Укрспирт запускает в работу еще 4 завода.
Укрспирт запускает в работу еще 4 завода в связи с возрастающим спросом на дезинфицирующие средства
Укрспирт запускает в работу еще 4 завода в связи с возрастающим спросом на дезинфицирующие средства
facebook.com

Укрспирт запускает в работу еще 4 завода в связи с возрастающим спросом на дезинфицирующие средства. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора “Укрспирта“ Сергей Блескун.

“Предприятие увеличивает производство спирта в первую очередь для обеспечения потребностей медицинской системы. Мы быстро среагировали на увеличение запроса. С сегодняшнего дня работают 14 заводов одновременно. При необходимости, мы готовы и в дальнейшем увеличивать объемы производства. У нас есть для этого и мощности, и сырье“, - говорит Блескун.

В то же время, на заводах устанавливают усиленный дезинфекционный режим. Работники ходят в масках, а часть руководства перешла на удаленную работу.

Напомним, ранее мы писали, что 20 из 35 заводов “Укрспирта“ не могут производить спирт.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: Укрспирт, спирт, карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  19.03.2020, 12:34
Оценка:  +1
гость
11:56,
тут не о России речь, идиот.
Если перевел название вашей бояры, то не лепи сюда ваши пристрастия.
гость  (аноним)  19.03.2020, 11:56
Оценка:  -2
гость
Настий глоду будет востребован как никогда ранее...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь