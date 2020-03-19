Нацбанк продал на межбанке 200 млн долларов
НБУ продолжает сглаживать курсовые колебания .
Нацбанк в среду продал на межбанковском валютном рынке 200 млн долларов. Таким образом НБУ сглаживает курсовые колебания и поддерживает нацвалюту. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
“Спрос на валюту продолжает преобладать предложение вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения миром коронавируса. Психологический фактор остается ключевым двигателем ослабления гривни в последние недели“, - говорится в сообщении.
В то же время, в НБУ акцентируют, что страна имеет достаточно средств, чтобы поддерживать гривну и дальше.
Напомним, в НБУ рассказали о влиянии кризиса на Украину.
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