Нацбанк продал на межбанке 200 млн долларов

НБУ продолжает сглаживать курсовые колебания .

Нацбанк в среду продал на межбанковском валютном рынке 200 млн долларов пресс-служба НБУ

Нацбанк в среду продал на межбанковском валютном рынке 200 млн долларов. Таким образом НБУ сглаживает курсовые колебания и поддерживает нацвалюту. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

“Спрос на валюту продолжает преобладать предложение вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения миром коронавируса. Психологический фактор остается ключевым двигателем ослабления гривни в последние недели“, - говорится в сообщении.

В то же время, в НБУ акцентируют, что страна имеет достаточно средств, чтобы поддерживать гривну и дальше.

Напомним, в НБУ рассказали о влиянии кризиса на Украину.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram