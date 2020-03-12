Столица Украины делит с Москвой 86-е место из 133.

Киев поднялся в рейтинге самых дорогих городов мира depositphotos.com

Киев поднялся в рейтинге самых дорогих городов мира - Worldwide Cost of Living 2020. Рейтинг разрабатывает журнал The Economist, пишет Радио Свобода.

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Столица Украины делит с Москвой 86-е место из 133.

Существенно в рейтинге поднялся Стамбул - на 24 позиции. Город занимает 96 место.

Аналитики объясняют такой рост в рейтинге столицы Украины тем, что гривна существенно укрепилась в конце 2019 года. Более того, в стране выросла минимальная зарплата.

Наибольший скачок вниз в рейтинге совершили болгарская София (с 90-й ступеньки на 106-ю), марокканская Касабланка (с 92 на 106) и исландский Рейкьявик (с 15 на 29).

Авторы исследования сравнили более 400 цен на более чем 160 продуктов и услуг, в частности на еду, напитки, одежду, товары для дома и личного ухода, аренду жилья, транспорт, коммунальные услуги, частные школы, домашних работников и отдых.

Цены во всех городах сравнивают с Нью-Йорком.

Самыми дорогими городами в мире оказались Сингапур, Гонконг и Осака. Четвертую позицию в списке занял Нью-Йорк, а пятую - Париж.

В то же время, самыми дешевыми городами стали Дамаск, Ташкент, Алматы, Буэнос-Айрес, Карачи.

Существенно в рейтинге поднялся Стамбул - на 24 позиции radiosvoboda.org

Напомним, Борисполь возглавил рейтинг крупных аэропортов Европы.

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