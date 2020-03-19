Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Продажи масок в Украины выросли в 30 раз

Комментариев: 1
Активно украинцы скупают и противовирусные препараты .
Продажи противовирусных средств в Украине выросли в 8 раз
Продажи противовирусных средств в Украине выросли в 8 раз
EPA/UPG

Продажи противовирусных средств в Украине выросли в 8 раз, а масок - в 30. Такая ситуация складывается на фоне паники из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба еженедельника “Аптека“.

“Наиболее популярными являются препараты АТС-группы J05 “Противовирусные средства для системного применения“,  D08 “Антисептические и дезинфицирующие средства“, также большим спросом пользуются медицинские маски. Объемы продаж противовирусной препаратов выросли почти в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. При этом в 2019 году в данный период, наоборот, отмечали уменьшение объемов продаж по сравнению с 2018 г. , - говорится в сообщении.

В то же время, за последние несколько дней продажи масок немного сократились. Но в сообщении отмечают, что это связано не со снижением спроса на маски, а с дефицитом товара.

Также большим спросом пользуются медицинские маски.
Также большим спросом пользуются медицинские маски.
www.apteka.ua

Напомним, украинский бизнес будет помогать бороться с коронавирусом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: карантин, коронавирус, противовирусные
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
БЕЗУМЕЦ    19.03.2020, 14:00
Оценка:  0
БЕЗУМЕЦ
Госчиновники, как всегда п.здят. Нет в аптеках масок. Научились за 30 лет только врать. А чеснока, лука в магазинах и в бабушек завались, ПОТОМУ ЧТО ЭТО НЕ ЗАВИСИТ ОТ ЧИНОВНИКОВ-ВОРОВ.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь