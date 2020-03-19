Продажи масок в Украины выросли в 30 раз

Активно украинцы скупают и противовирусные препараты .

Продажи противовирусных средств в Украине выросли в 8 раз, а масок - в 30. Такая ситуация складывается на фоне паники из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба еженедельника “Аптека“.

“Наиболее популярными являются препараты АТС-группы J05 “Противовирусные средства для системного применения“, D08 “Антисептические и дезинфицирующие средства“, также большим спросом пользуются медицинские маски. Объемы продаж противовирусной препаратов выросли почти в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. При этом в 2019 году в данный период, наоборот, отмечали уменьшение объемов продаж по сравнению с 2018 г. , - говорится в сообщении.

В то же время, за последние несколько дней продажи масок немного сократились. Но в сообщении отмечают, что это связано не со снижением спроса на маски, а с дефицитом товара.

Также большим спросом пользуются медицинские маски. www.apteka.ua

Напомним, украинский бизнес будет помогать бороться с коронавирусом.

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