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В РФ потери от дешевой нефти оценили в $37,5 млрд

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Российский бюджет недополучит по меньшей мере три триллиона рублей из-за низких цен на нефть.
Россия потеряет триллионы рублей из-за дешевой нефти
Россия потеряет триллионы рублей из-за дешевой нефти
depositphotos.com

Бюджет России в 2020 году может лишиться почти 3 трлн рублей ($37,5 млрд) доходов от продажи нефти из-за низких цен. Об этом сказал министр финансов РФ Антон Силуанов на коллегии казначейства, сообщает Reuters.

“К сожалению, ситуация развивается пока не лучшим образом и соответственно мы отклоняемся от макроэкономических прогнозов, которые мы формировали на текущий год. Безусловно, это коснется и бюджета. Мы делали оценки - только фактор нефти при текущих ценах практически на 3 трлн рублей снижает нам объемы поступлений нефтегазовых доходов по сравнению с плановыми назначениями“, - сказал Силуанов.

В связи с этим Минфин РФ перейдет на дефицитный бюджет и задействует средства резерва.

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При этом неделей ранее Силуанов оценивал потери российского бюджета в 2020 году из-за дешевой нефти в 2 трлн рублей, а дефицит - в 0,9% ВВП. 

На покрытие бюджетной дыры в России планируют потартить 600 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.

Напомним, цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель.

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Теги: Россия, бюджет, нефть, цены на нефть
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  19.03.2020, 14:14
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ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
ДОДАВ ИТЬ КАЦАПСКУЮ МРАЗЬ!!! ПАДАЛЬ МОСКОВИТСКАЯ
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