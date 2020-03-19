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Украина просит у МВФ финансовой помощи для борьбы с коронавирусом

Комментариев: 3
О готовности помочь странам с низким уровнем доходов в МВФ заявляли ранее.
Украина ведет переговоры с МВФ по поводу получения помощи, которая будет направлена на борьбу с коронавирусом
Украина ведет переговоры с МВФ по поводу получения помощи, которая будет направлена на борьбу с коронавирусом
depositphotos.com

Украина ведет переговоры с МВФ по поводу получения помощи, которая будет направлена на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил глава Нацбанка Яков Смолий, сообщает пресс-служба НБУ.

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В то же время, ведутся переговоры и по предоставлению транша в рамках нового соглашения с МВФ.

О помощи странам с низким уровнем доходов в МВФ заявляли ранее. Фонд на эти нужды готов был выделить 50 млрд долларов. 

“Результаты переговоров будут в ближайшие недели“, — акцентировал Яков Смолий.

Смолий также рассказал, что НБУ активно сотрудничает со всеми органами государственной власти и зарубежными коллегами.

Напомним, Кабмин создает специальный фонд для борьбы с коронавирусом.

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Теги: МВФ, Финансовая помощь, коронавирус
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Комментариев (3)
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РАМЗАН  (аноним)  19.03.2020, 16:22
Оценка:  -1
РАМЗАН
Ось Вам...........
гость  (аноним)  19.03.2020, 15:47
Оценка:  -1
гость
Скорей всего это рок имени Вова Путин - xyйло, и наш Вова стал xyйлом.
гость  (аноним)  19.03.2020, 15:43
Оценка:  -1
гость
А со своих кровных? Зелёнский ты же сyка не спрашивал у людей за что они будут жить, когда решил закрыть их место работы на карантин. Люди будут жить на кровные этот период. А ты с министрами xyйло зелёное.
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