Украина просит у МВФ финансовой помощи для борьбы с коронавирусом

О готовности помочь странам с низким уровнем доходов в МВФ заявляли ранее.

Украина ведет переговоры с МВФ по поводу получения помощи, которая будет направлена на борьбу с коронавирусом depositphotos.com

Украина ведет переговоры с МВФ по поводу получения помощи, которая будет направлена на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил глава Нацбанка Яков Смолий, сообщает пресс-служба НБУ.

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В то же время, ведутся переговоры и по предоставлению транша в рамках нового соглашения с МВФ.

О помощи странам с низким уровнем доходов в МВФ заявляли ранее. Фонд на эти нужды готов был выделить 50 млрд долларов.

“Результаты переговоров будут в ближайшие недели“, — акцентировал Яков Смолий.

Смолий также рассказал, что НБУ активно сотрудничает со всеми органами государственной власти и зарубежными коллегами.

Напомним, Кабмин создает специальный фонд для борьбы с коронавирусом.

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