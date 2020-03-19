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Стоимость российской нефти упала ниже 19 долларов

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Цена нефти обрушилась из-за увеличения отгрузки сырья. Российская нефть дешевеет на фоне обвала мирового нефтяного рынка.
Россия недополучит триллионы рублей из-за дешевой нефти
Россия недополучит триллионы рублей из-за дешевой нефти
depositphotos.com

По итогам торгов среды российская нефть марки Urals подешевела на 22%, до $18,64 за баррель. Как сообщает Argus media. это минимальный уровень с февраля 2002 года.

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По данным агентства, на цены повлияла информация об увеличении отгрузок Urals из балтийских портов 1-5 апреля до 2 млн баррелей в сутки. Отмечается, что это на 25% больше, чем в аналогичном периоде в марте.

Тем временем, цены на нефть эталонных марок продолжают расти после обвала накануне.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 6,5% ($1,62) до $26,5 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подорожал на 11,93% ($2,43) - до $22,8 за баррель.

Напомним, на нефтяном рынке назревает новая проблема.

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Теги: Россия, нефть, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть
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Пукин Xyйлo  (аноним)  19.03.2020, 17:16
Оценка:  0
Пукин Xyйлo
Москворилі, як ся маєте? )
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