Курс валют на 20.03.2020: Гривна бьет рекорды
Национальный банк Украины установил курс валют на пятницу, 20 марта. Регулятор ослабил нацвалюту по отношению к доллару на 44 копейки, а к евро — на 30 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка в четверг, 19 марта.
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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 27,8025 гривны;
– 100 евро – 30,0934 гривен.
Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже поднялся до 27.4100 грн, в покупке - до 27.3700 грн. Евро в продаже подорожал - до 29.7946, а в покупке - до 29.7539 грн
В обменниках столицы доллар можно купить за 28.550 грн, а продать - за 27.250 грн.
Напомним, Нацбанк снизил учетную ставку до 10%.
Источник: http://finance.bigmir.net/news/105616-Nacbank-snizil-uchetnuju-stavku-do-10-
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